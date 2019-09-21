İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi: "ABD İran karşısında başarısız oldu"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı yaptırımlarda başarısız olduğunu söyleyerek, "ABD ekonomisinin doları silah olarak kullanmasından dolayı uluslararası toplumda itibarı kalmadı" dedi.



ABD'nin İran Merkez Bankasına yönelik yeni yaptırım kararına ilişkin değerlendirmede bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Merkez Bankasına yaptırım kararının yeni olmadığını hatırlatarak, "Merkez Bankasına daha önce uygulanan yaptırımlar yeniden uygulanmaya başlandı" ifadelerini kullandı. İran'ın en ağır yaptırımlar karşısında çözüm yollarını ürettiğini söyleyen Musevi, "Daha önceki yaptırımları iç üretimi artırarak ve komşu ülkeler ile ilişkileri artırarak hafiflettik" dedi. ABD'nin artık dünyada tek süper güç olmadığını belirten İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, "ABD makamlarının dünyadaki tek ekonomik güç olmadıklarını anlamaları gerekiyor. İran ekonomisinden ve pazarından istifade etmek isteyen bir çok ülke var" şeklinde konuştu.



İran karşısında ABD'nin uyguladığı yaptırımların başarısız olduğunu vurgulayan Musevi, doları bir silah olarak kullanan ABD ekonomisinin uluslararası toplumda itibar görmediğini söyledi. Uluslararası topluma çağrıda bulunan Musevi yeni bir ekonomi ve ticaret sisteminin gerekli olduğuna işaret ederek, "ABD'nin dünya ekonomisine verdiği zararı en aza indirmeliyiz" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump, İran Merkez Bankasını teröre mali destek verme suçlamasıyla yaptırım listesine aldıklarını açıklamıştı. - TAHRAN