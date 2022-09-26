İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden ABD ve Avrupa ülkelerine "çifte standart" eleştirisi - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden ABD ve Avrupa ülkelerine "çifte standart" eleştirisi

26.09.2022 19:06
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden ABD ve Avrupa ülkelerine "çifte standart" eleştirisi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD ve Avrupa ülkelerinin İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine gelişen olaylara yaklaşımlarına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD ve Avrupa ülkelerinin İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine gelişen olaylara yaklaşımlarına tepki gösterdi.

Sözcü Kenani, şahsi Twitter hesabından ABD ve Avrupa'daki yetkililerin açıklamalarını eleştirdi.

Kenani, Emini'nin ölümü sonrası gelişen olaylara yaklaşımlarından dolayı hedef aldığı Batı'nın İran'a ve halkına yaklaşımlarının "her zaman çifte standartlı" olduğunu ileri sürdü.

İran'daki son olayları "kargaşa" olarak tanımlayan İranlı Sözcü, ABD ve bazı Avrupalı siyasi liderlerin yanı sıra Batı destekli Farsça yayın yapan medyanın bu olayı istismar ettiğini, yönetime destek mitinglerini de görmezden geldiğini ifade etti.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrası başlayan protestolar kısa sürede ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

ABD ve Avrupalı bazı siyasiler protestoculara destek açıklamaları yapmış ve İran güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesine tepki göstermişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden ABD ve Avrupa ülkelerine 'çifte standart' eleştirisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden ABD ve Avrupa ülkelerine "çifte standart" eleştirisi - Son Dakika
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