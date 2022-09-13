Kenani, İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamasında, Azerbaycan- Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İki ülke arasındaki gerilim ve sınır çatışmalarının tırmanmasından duyduğu endişeyi ifade eden Kenani, Azerbaycan-Ermenistan sınırlarında herhangi bir değişikliğin İran tarafından kabul edilemez olduğunu belirtti.
Tahran yönetiminin konuyla ilgili gelişmeleri yakından izlediğini aktaran Kenani, iki ülkenin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve sorunların barışçıl yollarla uluslararası hukuka göre çözülmesi gerektiğine değindi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin iki komşu arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için her türlü imkanı sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj gruplarının farklı istikametlerde Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşediği bildirildi. Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşandı.
Son Dakika › Güncel › Azerbaycan-Ermenistan sınırlarındaki çatışmalara İran'dan ilk tepki: Sınır değişikliği kabul edilemez - Son Dakika