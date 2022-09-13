Azerbaycan-Ermenistan sınırlarındaki çatışmalara İran'dan ilk tepki: Sınır değişikliği kabul edilemez - Son Dakika
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Azerbaycan-Ermenistan sınırlarındaki çatışmalara İran'dan ilk tepki: Sınır değişikliği kabul edilemez

13.09.2022 10:42
Azerbaycan-Ermenistan sınırlarındaki çatışmalara İran'dan ilk tepki: Sınır değişikliği kabul edilemez

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalardan endişe duyduklarını ve ülkesinin sınırlarda herhangi bir değişikliği kabul etmediğini belirtti.

Kenani, İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamasında, Azerbaycan- Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İki ülke arasındaki gerilim ve sınır çatışmalarının tırmanmasından duyduğu endişeyi ifade eden Kenani, Azerbaycan-Ermenistan sınırlarında herhangi bir değişikliğin İran tarafından kabul edilemez olduğunu belirtti.

İRAN BARIŞ İÇİN HER TÜRLÜ İMKANI SAĞLAMAYA HAZIR

Tahran yönetiminin konuyla ilgili gelişmeleri yakından izlediğini aktaran Kenani, iki ülkenin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve sorunların barışçıl yollarla uluslararası hukuka göre çözülmesi gerektiğine değindi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin iki komşu arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için her türlü imkanı sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj gruplarının farklı istikametlerde Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşediği bildirildi. Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşandı.

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Kaynak: AA

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