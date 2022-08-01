İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani

01.08.2022 14:13

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'nin basın açıklaması TAHRAN - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Dışişleri Bakanlığı binasında, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'nin basın açıklaması

TAHRAN - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Dışişleri Bakanlığı binasında, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani - Son Dakika
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