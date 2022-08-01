İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani'nin basın açıklaması
TAHRAN - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Dışişleri Bakanlığı binasında, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.
Kaynak: AA
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