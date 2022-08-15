İran'dan "Salman Rüşdi'ye saldıran kişiyle irtibatımız yok" açıklaması - Son Dakika
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İran'dan "Salman Rüşdi'ye saldıran kişiyle irtibatımız yok" açıklaması

15.08.2022 12:20

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi'nin ABD'de bıçaklı saldırıya uğramasıyla ülkesinin ilişkisinin olmadığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi'nin ABD'de bıçaklı saldırıya uğramasıyla ülkesinin ilişkisinin olmadığını söyledi.

Sözcü Kenani, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.

AA muhabirinin, "Batı'da bazı medya kuruluşlarının Rüşdi'ye saldıran kişiyi İran'la irtibatlandırmalarına" dair sorusuna karşılık Kenani, "Ben bunu resmi ve kesin olarak yalanlıyorum. Hiç kimsenin İran'ı suçlamaya hakkı yoktur." dedi.

Yine aynı konudaki bir başka soru üzerine Kenani, Tahran yönetiminin olayla ilgisi olmadığını yineledi.

Kenani, "Bizim (Rüşdi'ye) saldırıyı düzenleyen kişiyle ilgili malumatımız, sadece ABD basınından duyduğumuzdan ibarettir; konuyla ilgili bilgimiz yok." dedi.

Rüşdi'ye saldırı

Uzun süredir ABD'nin New York şehrinde yaşayan Salman Rüşdi, 12 Ağustos'ta Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Biri boynundan olmak üzere 10'dan fazla bıçak darbesine maruz kalan Rüşdi, helikopterle hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmıştı.

New York Times'a yazılı açıklamada bulunan Rüşdi'nin menajeri Andrew Wylie, Hint kökenli İngiliz yazarın hayati tehlikeyi atlattığını ancak karaciğeri ile bir kolunun bıçak darbelerinden ciddi hasar gördüğünü ve bir gözünü kaybedebileceğini ifade etmişti.

California doğumlu 24 yaşındaki saldırgan Hadi Matar, dün ilk çıktığı mahkemede suçsuz olduğunu iddia etmişti.

1980'lerde yazdığı "Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Rüşdi hakkında, dönemin İran lideri Ayetullah Humeyni tarafından ölüm fetvası verilmişti. Humeyni'den sonra ülke liderliği makamına gelen Ali Hamaney de Rüşdi hakkındaki fetvanın değiştirilemez olduğunu belirtmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan 'Salman Rüşdi'ye saldıran kişiyle irtibatımız yok' açıklaması - Son Dakika

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