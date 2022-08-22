DON'T PUBLİSH - İran: Türkiye ile Suriye arasında yapıcı ilişkilerin başlamasını umuyoruz (onay bekliyor) - Son Dakika
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DON'T PUBLİSH - İran: Türkiye ile Suriye arasında yapıcı ilişkilerin başlamasını umuyoruz (onay bekliyor)

22.08.2022 19:20
DON'T PUBLİSH - İran: Türkiye ile Suriye arasında yapıcı ilişkilerin başlamasını umuyoruz (onay bekliyor)

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Türkiye ve Suriye hükümetleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlardan memnuniyet duyduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Türkiye ve Suriye hükümetleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlardan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, haftalık basın toplantısında konuşan Kenani, bölgesel ve ülke içi gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye-Suriye ilişkilerine dair bir soru üzerine Kenani, "Türk hükümeti Suriye'deki gelişmelere bakışını ıslah etmeli ve Suriye'ye barış, istikrar ve huzuru geri getirmek için değerli ve etkin rolünü oynamalıdır. Gelişme süreci iyi ve Türk hükümetinin üst düzey yetkililerinden duyduğumuz açıklamalar ümit verici. Gelecekte pratik alanda bir şeylerin olacağını ve Türkiye ile Suriye arasında yapıcı ilişkilerin başlamasını umuyoruz." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden inşasının önemine işaret eden Kenani, "İhtilafların giderilmesi, ikili görüşmelere yönelik adımlar atılması ve resmi ilişkilerin yeniden başlatılması hem iki ülke (Türkiye-Suriye) hem de bölgedeki tüm ülkelerde barış ve istikrarın yararına olacaktır." ifadelerini kullandı.

"ABD henüz cevap vermedi"

İran ve 5+1 ülkeleri arasındaki nükleer anlaşmayı hayata geçirme müzakereleri sürecine değinen Kenani, Avrupa Birliği tarafından sunulan nihai metne ABD'den henüz cevap verilmediğini belirtti.

Kenani, "Geriye kalan konular az olsa da önemli konulardır ve bu konular hakkında karar verip bir anlaşmaya varılmalıdır." şeklinde konuştu.

İranlı yetkili ülkesinin kalıcı bir anlaşma sağlamak için çaba gösterdiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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