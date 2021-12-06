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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Viyana'daki görüşmelerin hafta sonu başlayacağını açıkladı - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Viyana'daki görüşmelerin hafta sonu başlayacağını açıkladı

06.12.2021 10:34
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Viyana'daki görüşmelerin hafta sonu başlayacağını açıkladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin hafta sonu yeniden başlayacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma müzakerelerinin hafta sonu yeniden başlayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Hatibzade, nükleer anlaşma ve müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.

Müzakerelerin bir sonraki turunun hafta sonu başlayacağını aktaran Hatibzade, "Müzakereleri karşı tarafa sunduğumuz taslaklara göre yürütüyoruz. Geçici ya da aşamalı bir anlaşma söz konusu değildir. Karşı taraf İran'ın sunduğu metne hiçbir itirazda bulunmadı sadece değerlendirmeleri gerektiğini ve taleplerin hepsini karşılayamayacaklarını söylediler." ifadelerini kullandı.

Hatibzade, müzakerelerin bitmediğini ve sadece bir ara verildiğini hatırlatarak, gerek duyulduğunda yeni öneri taslaklarının sunulabileceğini dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "İran gerekli esneklik ile Viyana'ya gitti ancak karşı taraf lazım olan esnekliğe sahip değil. Nükleer anlaşmadan aşağı bir şeyi kabul etmeyiz ve bu anlaşmadan fazlasını da taahhüt etmeyiz. Yaptırımlar devam ediyor ve henüz hiçbir yol açılmış değil." görüşlerini paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı, Nükleer, Viyana, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Viyana'daki görüşmelerin hafta sonu başlayacağını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Viyana'daki görüşmelerin hafta sonu başlayacağını açıkladı - Son Dakika
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