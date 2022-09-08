İran, Arap Birliğinin suçlamalarını "değersiz" olarak niteledi

İran Dışişleri Bakanlığı, "Tahran yönetimini Yemen ve bazı Arap ülkelerinin iç işlerine müdahale etmekle suçlayan, nükleer müzakerelere katılım talep eden ve İran'ın füze programının da bu müzakerelere dahil edilmesini isteyen" Arap Birliğine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Eylül'de Kahire'de düzenlenen Arap Birliği dışişleri bakanları 158. olağan toplantısının sonuç bildirisinde yer alan İran'a yönelik ifadeleri kınadı.

İran'ı bazı Arap ülkelerinin iç işlerine müdahale etmekle suçlayan Arap Birliği ülkelerine tepki gösteren Kenani, "Bu tür açıklamalar, söz konusu ülkelerin bölgesel gelişmeleri tam olarak kavrayamadığını ve Batı Asya bölgesindeki gerçekleri görmezden geldiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arap Birliği ülkelerinin "İran'a karşı bu tür değersiz suçlamalar yapmak yerine İsrail'in mazlum Filistinlilere karşı işlediği suçlara odaklanmaları" gerektiğini ifade eden Kenani, komşu ülkeler arasında yanlış anlamaların diplomatik kanallar aracılığıyla çözülmesini istediklerini belirtti.

Kenani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İran'ın egemenlik iddiasında bulunduğu Basra Körfezi'ndeki adalara ilişkin bildiride yer alan ifadeleri de reddettiklerini kaydetti.

Kahire'de 6 Eylül Salı günü Arap Birliğinin dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilen 158. olağan toplantısı sonrasında yayımlanan sonuç bildirisinde, Tahran yönetimi "Yemen'e ve diğer Arap ülkelerinin işlerine müdahale etmekle" suçlanmıştı. Bildiride, İran'ın nükleer programıyla ilgili 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın tarafları arasında yapılan müzakerelere katılım ve İran'ın füze programının da bu görüşmelere dahil edilmesi çağrısında bulunulmuştu.

Bildiride ayrıca, Hürmüz Boğazı'na yakınlığı ve bölgedeki petrol potansiyeli sebebiyle stratejik konumda yer alan Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa Adası'nda BAE'nin egemenlik iddiası ifade edilmişti.