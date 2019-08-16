Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Sözcüsü: "Grace-1'e karşılık taahhüt vermedik"
Son Dakika Politika Haber

İran Dışişleri Sözcüsü: "Grace-1'e karşılık taahhüt vermedik"

47 dakika önce

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, İran'a ait 'Grace-1' adlı geminin serbest bırakılmasına karşılık İngiltere ve Cebelitarık yönetimine bazı taahhütler verildiği yönündeki haberleri yalanladı.

İran Dışişleri Sözcüsü:
İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, İran'a ait 'Grace-1' adlı geminin serbest bırakılmasına karşılık İngiltere ve Cebelitarık yönetimine bazı taahhütler verildiği yönündeki haberleri yalanladı.

İran Dışişleri Sözcüsü Musevi gazetecilere yaptığı açıklamada, Grace-1 adlı geminin serbest bırakılması konusunda bazı garantiler verildiği şeklindeki iddiaları yalanlayarak, "İran, Grace-1 gemisinin serbest bırakılması için gemi Suriye'ye gitmeyecek gibi bir taahhütte bulunmadı" dedi. İran'ın Suriye'yi enerji ve petrol gibi alanlarda desteklemeye devam edeceğini söyleyen Musevi, "Bu hukuki bir uygulamadır. Diğer üçüncü ülkeler buna müdahale edemez" ifadelerini kullandı.

İngiltere tarafından Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkonulan geminin Suriye'ye gitmediğini vurgulayan Musevi, "İran Grace-1 gemisinin serbest bırakılması için gemi Suriye'ye gitmeyecek gibi bir taahhütte bulunmadı. Grace-1 adlı geminin rotası da Suriye değildi. Ancak gemi Suriye'ye gidiyor olsaydı da bu üçüncü bir ülkeyi ilgilendirmez" şeklinde konuştu.

Son olarak İran Dışişleri Sözcüsü Musevi İngiltere'nin "deniz haydutluğundan onurlu bir şekilde çıkmak için taahhüt meselesini uydurduğunu" söyledi.

İngiltere tarafından Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle Cebelitarık Özel Yönetiminde alıkonulan Grace 1 adlı petrol tankeri, Cebelitarık yönetimi tarafından serbest bırakıldı. İran televizyonu, gemiye İran bayrağı çekildiğini, geminin isminin Adrian Darya olarak değiştirildiğini ve Akdeniz'e doğru hareket ettiğini duyurdu. - TAHRAN
İngiltere, Suriye, Musevi, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cebelitarık'ta alıkonulan İran tankeri salıverildi
Teröristbaşı Öcalan'ın kardeşi bayramda yapılan görüşmenin detaylarını anlattı Güvenli bölge umut oldu! Suriyeliler evlerine dönmek istiyor OYAK, İngiltere'nin 150 yılık demir çelik şirketi British Steel'i satın alıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 13:06:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Sözcüsü: "Grace-1'e karşılık taahhüt vermedik"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]