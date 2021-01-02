"ABD nükleer anlaşmaya dönmeden hiçbir şey değişmeyecek" - Son Dakika

"ABD nükleer anlaşmaya dönmeden hiçbir şey değişmeyecek"

02.01.2021 14:37

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasındaki son şansın ABD yönetiminin nükleer anlaşmaya dönmesi olduğunu belirterek, "ABD nükleer anlaşmaya dönmeden hiçbir şey değişmeyecek" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasındaki son şansın ABD yönetiminin nükleer anlaşmaya dönmesi olduğunu belirterek, "ABD nükleer anlaşmaya dönmeden hiçbir şey değişmeyecek" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade İran medyasına verdiği demeçte, ABD ile bölgede artan askeri gerilime değindi. Hatipzade, üçüncü ülkeler aracılığıyla Washington yönetimine gerekli mesajların iletildiğini belirterek, "Biz ABD ile savaş peşinde değiliz. Ancak onlara her türlü senaryoya hazırlıklı olduğumuzu ve bölgede yaşanacaklardan kendilerinin sorumlu olacağını ilettik. Savaşı başlatan biz olmayacağız ama kesinlikle karşılık vereceğiz" dedi.

ABD'ye güvenmediklerini vurgulayan Hatipzade, "Joe Biden ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif arasında hiçbir görüşme olmadı. Washington yönetimine güvenimiz yok. ABD, tekrar güvenimizi kazanmalı. Bu sadece söz ve imzayla artık mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Hatipzade, ABD ile İran arasındaki son şansın ABD yönetiminin nükleer anlaşmaya dönmesi olduğunu belirterek, "Joe Biden göreve başladığı ilk gün Donald Trump'ın tüm aldığı kararları iptal edebilir. Bizim için artık atılan imzalar da yeterli değil. ABD'nin eylemlerini görmemiz gerekiyor" dedi.

ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmemesi ve taahhütlerini yerine getirmemesi halinde ABD ve İran ilişkilerinde hiçbir şeyin değişmeyeceğini kaydeden Hatipzade, "Biz tüm dünyaya taahhütlerimize bağlı kaldığımızı ispat ettik. Bunu bir kez daha ispat etmeye hazırız. Ancak ABD, taahhütlerini yerine getirmeden bizde hiçbir şey değişmeyecektir" dedi.

-İHA-

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Nükleer, İran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 'ABD nükleer anlaşmaya dönmeden hiçbir şey değişmeyecek' - Son Dakika


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