Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Sözcüsü Musevi: "ABD demokratik değerlere sahip değil"
Son Dakika Güncel İran Dışişleri Sözcüsü Musevi: 'ABD demokratik değerlere sahip değil' - Son Dakika

İran Dışişleri Sözcüsü Musevi: "ABD demokratik değerlere sahip değil"

6 saat önce

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'yi yaptırım listesine alma kararına tepki göstererek, "ABD internet özgürlüğü dahil olmak üzere demokratik değerler, şeffaflık ve insan hakları ilkelerine değer veren bir...

İran Dışişleri Sözcüsü Musevi:

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, ABD'nin İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'yi yaptırım listesine alma kararına tepki göstererek, "ABD internet özgürlüğü dahil olmak üzere demokratik değerler, şeffaflık ve insan hakları ilkelerine değer veren bir ülke değil" dedi.

İnternet kullanımı ve yasaklar konusunda ABD'nin kendi geçmişine bakması gerektiğini söyleyen İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, "ABD yönetimi kendi ülkesindeki muhalif sesleri engellemek için Twitterda dahil olmak üzere büyük sosyal ve medya ağlarına baskı uygulaması serbest internete politik malzeme olarak yaklaştığını ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı dün akşam İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'nin yaptırım listesine alındığını duyurdu.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Musevi, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:20 Kaynak: İHA
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