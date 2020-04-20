İran Dışişleri Sözcüsü Musevi: "ABD'nin bölgedeki yasa dışı varlığı istikrarsızlığa neden olmakta" - Son Dakika
Son Dakika Politika İran Dışişleri Sözcüsü Musevi: 'ABD'nin bölgedeki yasa dışı varlığı istikrarsızlığa neden olmakta' - Son Dakika

İran Dışişleri Sözcüsü Musevi: "ABD'nin bölgedeki yasa dışı varlığı istikrarsızlığa neden olmakta"

6 saat önce

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi Basra Körfezi'nde yaşanan son gerilime yönelik yaptığı açıklamada, başta ABD olmak üzere yabancı güçlerin bölgedeki varlığının tansiyon, istikrarsızlık ve güvensizliğe neden olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Sözcüsü Musevi:

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi Basra Körfezi'nde yaşanan son gerilime yönelik yaptığı açıklamada, başta ABD olmak üzere yabancı güçlerin bölgedeki varlığının tansiyon, istikrarsızlık ve güvensizliğe neden olduğunu ifade etti.


İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, video konferans yoluyla gerçekleştirdiği basın toplantısında ABD ile Basra Körfezi'nde yaşanan son gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki devriyesi ile alakalı son açıklamalarına tepki gösteren Musevi, yabancı güçlerin Basra Körfezi'ndeki varlıklarının tansiyonu yükselttiğini ifade etti. Musevi, "Başta ABD olmak üzere yabancı unsurların bölgede varlık göstermesini tansiyon, istikrarsızlık ve güvensizlik kaynağı olarak görüyoruz. ABD'nin bölgedeki varlığı yasa dışıdır" şeklinde konuştu.


ABD'nin İran Silahlı Kuvvetlerinin Basra Körfezi'nde devriye gerçekleştirmesine izin vermediğini belirten Musevi, "ABD askerlerinin bölgedeki varlığı, İran Silahlı Kuvvetlerinin Basra Körfezi'nde devriye yapmasını engellemektedir. Burası bizim bölgemizdir ve silahlı kuvvetlerimizin sorunsuz ve engel olmaksızın devriye yapabilmesi gerekir" dedi.


ABD'nin Basra Körfezi'ndeki Beşinci Filosu tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz 16 Nisan'da İran Devrim Muhafızlarına bağlı 11 sürat botunun bölgede müşterek görev icra eden 6 ABD gemisine tehlikeli bir şekilde yaklaştığı duyurulmuştu. İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, ABD tarafından yapılan açıklamaya tepki göstererek, "Basra Körfezi'nde istikrarsızlığın asıl faktörü, dünyanın diğer tarafından İran'ın sınırlarına gelen ve temelsiz iddialar ortaya atan ABD'nin işgalci ve yasa dışı varlığıdır" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Amerika Birleşik Devletleri, Basra Körfezi, Musevi, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 01:55 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 400 bini aştı 23 Nisan saat 21.00'de Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı okuyacak Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağını tartışacak HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Umutsuz değiliz Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt Plazma tedavisi nedir?: İngiltere'nin koronavirüse karşı ulusal çapta denemeye hazırlandığı tedavi yöntemi ABD'de polis, etrafa beyzbol sopası sallayıp ''Ölmek istiyorum'' diye bağıran genci öldürdü Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları Novartis ve ABD, hidroksiklorokinin Kovid-19 hastalarında denenmesi için anlaşmaya vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz         
20:07
Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti! Belçika kulübü Lokeren koronavirüs nedeniyle iflas bayrağını çekti!         
19:59
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak         
19:44
Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edilecek Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edilecek         
19:28
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler         
19:14
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi         
18:56
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı         
18:49
PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak         
18:35
Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı         
18:26
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti         
18:25
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı         
18:24
Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu         
18:20
Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları         
18:11
Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil         
18:02
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı         
17:49
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız         
17:46
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi         
17:29
İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak         
17:14
Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor         
17:11
Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi         
17:06
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi         
17:04
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi         
17:02
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım         
16:52
Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz         
16:45
IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak         
16:44
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi         
16:43
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti         
16:37
Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti         
16:25
Benzine 5 kuruş indirim geldi Benzine 5 kuruş indirim geldi         
16:24
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı         
16:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2020 20:23:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Dışişleri Sözcüsü Musevi: "ABD'nin bölgedeki yasa dışı varlığı istikrarsızlığa neden olmakta" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]