İran Dışişleri Sözcüsü Musevi:

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, DEAŞ benzeri terör örgütlerinin ABD tarafından oluşturulduklarını söyleyerek, "Irak ve Suriye, İran'ın sağladığı lojistik destekler ile DEAŞ terör örgütünü mağlup etti" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, DEAŞ terör örgütü elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ABD tarafından öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'nin Bağdadi'yi öldürmesi büyük bir eylem değil. Çünkü DEAŞ terör örgütü biz ve bölgedeki ülkeler tarafından mağlup edildi. Ancak bölge düşmanlarının gelecek için neler düşündüğünü görmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin DEAŞ benzeri terör örgütlerini kullandıktan sonra ortadan kaldırdığını söyleyen Musevi, DEAŞ'ın direniş güçleri tarafından yok edildiğini belirterek, "Irak ve Suriye, İran'ın lojistik desteğiyle bu terör örgütünü ortadan kaldırdı" dedi.

DEAŞ terör örgütünün tamamen ortadan kaldırılmadığını ve ABD gibi ülkeler tarafından kullanılmaya devam edildiğini söyleyen Musevi, "Bağdadi'nin ölümünü terörizmin ve DEAŞ'ın sonu olarak görmüyoruz" şeklinde konuştu.

(İHA)