Son Dakika Haberleri: İran Dışişleri Sözcüsü Musevi: "Petrol tankerine iki ayrı saldırı düzenlendi"
Son Dakika Politika İran Dışişleri Sözcüsü Musevi: 'Petrol tankerine iki ayrı saldırı düzenlendi'

İran Dışişleri Sözcüsü Musevi: "Petrol tankerine iki ayrı saldırı düzenlendi"

2 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İran'a ait SABITI petrol tankerine yönelik saldırıyı doğrulayarak, "Petrol tankerine Kızıldeniz'in doğusundan yarım saat aralıkla iki ayrı saldırı yapıldı" dedi.

İran Dışişleri Sözcüsü Musevi:

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İran'a ait SABITI petrol tankerine yönelik saldırıyı doğrulayarak, "Petrol tankerine Kızıldeniz'in doğusundan yarım saat aralıkla iki ayrı saldırı yapıldı" dedi.


Petrol tankerine Kızıldeniz'in doğusundan yarım saat aralıkla saldırı gerçekleştiğini açıklayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, tankerde durumun kontrol altına alındığını söyleyerek, "Petrol tankerindeki mürettebat saldırıdan hiçbir zarar görmedi" dedi. İran petrol tankerlerine Kızıldeniz'de birkaç ay önce de saldırı girişimleri olduğunu ifade eden Musevi, saldırılara ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı. Tankerin petrol mahzeninde hasar oluştuğunu söyleyen Musevi, Kızıldeniz'de meydana gelen çevre kirliliğinden saldırıyı gerçekleştiren faillerin sorumlu olduğunu kaydetti. Musevi, İran Milli Petrol Şirketinin saldırıyı soruşturmaya başladığını da belirtti.


İran'ın SABITI petrol tankerine sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın Cidde limanına 60 mil uzaklıkta saldırı gerçekleşmişti. İran Milli Petrol Şirketinden yapılan ilk açıklamada İran'a ait petrol tankerinin iki füze ile saat 05.00 ve 05.20 sularında hedef alınmış olabileceği belirtilmişti. - TAHRAN

Musevi, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:37 Kaynak: İHA
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