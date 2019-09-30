İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, Suudi Arabistan'ın İran'a yönelik suçlamalarının asılsız olduğunu söyleyerek, "Suudi Arabistan bu krizden ancak Yemen kuşatmasını durdurarak ve ateşkesi kabul ederek çıkabilir" dedi.



İran Dışişleri Sözcüsü Musevi düzenlendiği basın toplantısında konuştu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin BM toplantısında sunduğu Hürmüz Barış Planı'na ilişkin konuşan Musevi, yakın zamanda planın ayrıntılarının açıklanacağını söyleyerek, "Bu plan 8 ülkeyi içerisine almaktadır. 6 ülke Körfez İşbirliği Teşkilatının üyesi ve diğerleri İran ile Irak'ı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.



Suudi Arabistan ile Yemen arasındaki krize ilişkin konuşan Musevi, Yemenlilerin Suudi Arabistan karşısında kendilerini savunduklarını belirterek, "İran Yemen'deki meşru hükümeti desteklemektedir" dedi.



Suudi Arabistan'ın İran'a yönelik suçlamalarının asılsız olduğunu söyleyen Musevi, Suudi Arabistan'nın Yemen kuşatmasını sona erdirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Suudi Arabistan bu krizden ancak Yemen kuşatmasını durdurarak ve ateşkesi kabul ederek çıkabilir" şeklinde konuştu.



Suudi Arabistan ile İran arasındaki sorunların her zaman konuşarak çözülebileceğini söyleyen Musevi, "Bölge ülkeleri ve Avrupa'nın bu konuda bir çok çalışması oldu ve biz İran olarak bunları olumlu karşıladığımızı söyledik. Ancak karşı taraf bazı yanlış yanılsamalar ve hayalleri nedeniyle buna hazır değil" şeklinde konuştu. - TAHRAN