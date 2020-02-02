İran Dışişleri Sözcüsü Musevi: "Suudi Arabistan, İslam İşbirliği Konferansına katılımımızı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Dışişleri Sözcüsü Musevi: 'Suudi Arabistan, İslam İşbirliği Konferansına katılımımızı... - Son Dakika

İran Dışişleri Sözcüsü Musevi: "Suudi Arabistan, İslam İşbirliği Konferansına katılımımızı...

47 dakika önce

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, ABD tarafından sunulan sözde yüzyılın anlaşmasını görüşmek üzere toplanacak olan İslam İşbirliği Teşkilatının toplantısına İran'ın katılımının Suudi Arabistan tarafından engellendiğini ileri sürdü.

İran Dışişleri Sözcüsü Musevi:

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, ABD tarafından sunulan sözde yüzyılın anlaşmasını görüşmek üzere toplanacak olan İslam İşbirliği Teşkilatının toplantısına İran'ın katılımının Suudi Arabistan tarafından engellendiğini ileri sürdü.

İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını görüşmek üzere yarın Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde olağanüstü toplantı düzenleyecek. İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, Suudi Arabistan'ı yapılacak değerlendirme toplantısına İran'ın katılımını engellemekle suçlarken, "Yüzyılın anlaşmasını değerlendirmek için olağanüstü toplanacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılmamız, Suudi Arabistan tarafından engellendi" ifadelerini kullandı. Musevi, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin davet edildiğini vurgularken, "İslam İşbirliği Teşkilat resmi olarak İran İslam Cumhuriyetini üye ülke olarak davet etmesine rağmen, ev sahibi ülke Dışişleri Bakan Yardımcı Hüseyin Cabiri Ensari liderliğindeki İran heyetine vize vermedi" ifadelerini kullandı.

Teşkilatın Twitter hesabından, Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesinin, sözde barış planına yönelik İİT'nin tutumunun yanı sıra Filistin meselesinin ele alınacağı kaydedildi.

(İHA)

Suudi Arabistan, Musevi, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsle pençeleşen Çin'den kahreden görüntüler! Karantinadaki bebeğin kucak isteği babasını gözyaşlarına boğdu
Sağlık Bakanlığı, Çin'den getirilen 62 kişi için hazırlanan odaların görüntülerini paylaştı! Odalarda kırmızı yıldız ayrıntısı Son dakika: Tayland'da yeni tip koronavirüs tedavisinde ilerleme kaydedildi Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 23:03:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Dışişleri Sözcüsü Musevi: "Suudi Arabistan, İslam İşbirliği Konferansına katılımımızı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]