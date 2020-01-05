İran DMTK Genel Sekreteri Rızayi: "Askeri cevabımızdan sonra ABD girişimde bulunursa İsrail'i... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran DMTK Genel Sekreteri Rızayi: 'Askeri cevabımızdan sonra ABD girişimde bulunursa İsrail'i... - Son Dakika

İran DMTK Genel Sekreteri Rızayi: "Askeri cevabımızdan sonra ABD girişimde bulunursa İsrail'i...

6 saat önce

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine cevap olarak, Tahran yönetiminin askeri cevabının ardından, ABD'nin herhangi bir girişimde bulunması durumunda İran'ın İsrail'i hedef alacağını söyledi.

İran DMTK Genel Sekreteri Rızayi:

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine cevap olarak, Tahran yönetiminin askeri cevabının ardından, ABD'nin herhangi bir girişimde bulunması durumunda İran'ın İsrail'i hedef alacağını söyledi.

Entekhab haber sitesine göre, Tahran'daki Musalla Camisi'nde Kasım Süleymani'yi anma programında konuşan eski Devrim Muhafızları Komutanı Rızayi, "Trump ve askerlerinden intikam alacağız, bunda şüphe yok. Eğer Trump, buna karşılık söylediği gibi bir saldırıda bulunursa, bu durumda emin olun Hayfa ve İsrail'in önemli merkezlerini yerle bir ederiz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Süleymani'yi öldürme emrini vererek uluslararası hukuku çiğnediğini vurgulayan Rızayi, "Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına karar verdi. Biz, ABD'nin bölgeden tamamen çıkartılması konusunda mücadele vereceğiz ve Kasım Süleymani'nin yolunu sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklı ile 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, ABD'den intikam alınacağını söylemişti.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran, Amerikalılara veya Amerikan unsurlarına saldırırsa biz, (yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen) 52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey, İran ve İran kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:06 Kaynak: AA
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