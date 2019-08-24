Son Dakika Haberleri: İran Doğu Azerbaycan eyaletinde Türkçe eğitime başlıyor
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İran Doğu Azerbaycan eyaletinde Türkçe eğitime başlıyor

39 dakika önce

İran'da Doğu Azerbaycan eyaletindeki okullarda yeni öğretim yılında Türkçe eğitimi verileceği bildirildi.

İran Doğu Azerbaycan eyaletinde Türkçe eğitime başlıyor, System.String[]

İran'da Doğu Azerbaycan eyaletindeki okullarda yeni öğretim yılında Türkçe eğitimi verileceği bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Doğu Azerbaycan Eğitim ve Öğretim Müdürü Cafer Paşayi, Eğitim ve Öğretim Bakanlığının okullar için özel bir program hazırladığını belirtti.

Programa göre, ülkedeki eyaletlerin bölge halklarının taleplerine göre, haftada 2 saat özel ders verileceğini ifade eden Paşayi, "Halkın Türkçe eğitim talebi göz önünde bulundurularak Doğu Azerbaycan eyaletindeki okullarda Türkçe dersleri verilmesi kararı alındı." dedi.

Programın 23 Eylül'den itibaren bazı okullarda başlayacağını aktaran Paşayi, "Tanımlanan içerik dahilinde haftada iki saat toplamda 60 saat olmak üzere Türkçe eğitimi verilmeye başlanacak." ifadelerini kullandı.

Doğu Azerbaycan eyaletinde Türkçe eğitimin önemine dikkati çeken Paşayi, "Anayasa'nın 15'inci maddesine göre, yerel ve mahalli dillerin öğretilmesine ilişkin talepler daima dillendirildi. Eyaletimizde de iki dil (Türkçe ve Farsça) kullanıldığı için yerel ve bölgesel dillerimizi güçlendirmeliyiz." şeklinde konuştu.

İran'da 1979'daki devrim sonrası oluşturulan anayasanın 15'inci maddesinde, Farsça'nın ülkenin resmi dili olduğu, ancak bunun yanında diğer yerel dillerin de okutulmasında herhangi bir engel olmadığı hükmü yer alıyor.

Azerbaycan, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:38 Kaynak: AA
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