İran donanması kendi gemisini vurdu - Son Dakika

İran donanması, Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask bölgesinde yapılan tatbikat sırasında kendisine ait başka bir gemiyi vurduğunu doğruladı.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Bender Abbas 1. Bölgesi Halkla İlişkiler Ofisi tarafından yapılan açıklamada, bir dizi deniz tatbikatı sırasında Konarak savaş gemisinin kaza geçirdiği, şimdiye kadar bir kişinin öldüğü ve birkaç kişinin de yaralandığı doğrulandı. Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

İran Ordusu, kendi savaş gemisini vurduğunu onaylarken, füzenin nasıl ateşlendiği, füze sayısı ve hasar miktarı da dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)