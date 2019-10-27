Son Dakika Haberleri: İran, Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'ndan çekildi
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İran, Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'ndan çekildi

21 dakika önce

İran Satranç Federasyonu Başkanı Mehrdad Pehlevanzade, Türkiye'de düzenlenecek 2019 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'ndan mali sorunlar nedeniyle çekildiklerini açıkladı.

İran, Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'ndan çekildi, System.String[]

İran Satranç Federasyonu Başkanı Mehrdad Pehlevanzade, Türkiye'de düzenlenecek 2019 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'ndan mali sorunlar nedeniyle çekildiklerini açıkladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Pehlevanzade, "Mali sorunlar ve bazı hususlar nedeniyle bu dünya olimpiyat müsabakalarından çekilme kararı aldık." ifadesini kullandı.

Pehlevanzade, Dünya Satranç Federasyonunun İran'ı turnuvadan çıkarttığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İran'ın organizasyona 5 kişilik takımla katılması bekleniyordu.

Türkiye Satranç Federasyonunun ev sahipliğinde Çorum Belediyesinin sponsorluğunda, 28 Ekim-6 Kasım tarihlerinde Çorum Anitta Otel'de düzenlenecek 2019 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nın açılış hamlesi 29 Ekim Salı günü saat 15.00'te yapılacak.

Türkiye, Çorum, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:34 Kaynak: AA
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