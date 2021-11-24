İran 'durdur' çağrılarına rağmen 17 yaşında tutuklanan genci idam etti - Son Dakika

İran'da 2014 yılında 17 yaşındayken kız arkadaşını öldürmekle suçlanan Arman Abdulali hakkında idam kararı verilmişti. Önce cinayeti işlediğini itiraf eden daha sonra ise ifadesini geri çeken Abdulali'nin idam kararının bu sabah saatlerinde uygulandığı açıklandı. İran Yargı Erki tarafından yapılan açıklamada, öldürülen genç kızın ailesinin idam hükmünün uygulanmasında ısrarcı olması ve kısas talep etmesi nedeniyle hükmün uygulandığı kaydedildi.

EYLÜL 2020'DE İDAMA MAHKUM EDİLDİ

Yerel mahkemece kız arkadaşını öldürmek suçlamasıyla yargılanan Abdulali hakkında 2015'te idam cezası verilmiş, ancak karar Yüksek Mahkeme tarafından bozulmuştu. Daha sonra Şubat 2020'de tekrar yargılanmaya başlanan Abdulali, Eylül 2020'de yeniden idama mahkum edilmişti. 2015 yılında uluslararası insan hakları örgütleri Tahran yönetimini "son derece adaletsiz bir yargılama" olarak nitelendirdikleri ölüm cezasına çarptırılan gencin infazından vazgeçmeye çağırmıştı.