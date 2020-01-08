İran, düşen uçağın kara kutusunu Boeing firmasına vermeyecek - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İran, düşen uçağın kara kutusunu Boeing firmasına vermeyecek - Son Dakika

İran, düşen uçağın kara kutusunu Boeing firmasına vermeyecek

6 saat önce

İran, başkent Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının kara kutusunu ABD'li uçak firması Boeing'e vermeyeceğini açıkladı.

İran, düşen uçağın kara kutusunu Boeing firmasına vermeyecek, System.String[]

İran, başkent Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının kara kutusunu ABD'li uçak firması Boeing'e vermeyeceğini açıkladı.


İran Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abedzade, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının kara kutusunun Boeing firmasına teslim edilmeyeceğini açıkladı. Abedzade, verilerin incelenmesi için kara kutunun hangi ülkeye gönderileceği konusunda henüz karar verilmediğini söyledi.


İran'ın başkenti Tahran'da İmam Hümeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 167 yolcu ve 9 mürettebat hayatını kaybetmişti. İran devlet televizyonu uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurmuştu. - TAHRAN

Ukrayna, Tahran, Boeing, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:44 Kaynak: İHA
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