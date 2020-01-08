İran, düşen uçağın kara kutusunu Boeing firmasına vermeyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran, düşen uçağın kara kutusunu Boeing firmasına vermeyecek - Son Dakika

İran, düşen uçağın kara kutusunu Boeing firmasına vermeyecek

6 saat önce

İran, başkent Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının kara kutusunu ABD'li uçak firması Boeing'e vermeyeceğini açıkladı.

İran, düşen uçağın kara kutusunu Boeing firmasına vermeyecek, System.String[]

İran, başkent Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının kara kutusunu ABD'li uçak firması Boeing'e vermeyeceğini açıkladı.

İran Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abedzade, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının kara kutusunun Boeing firmasına teslim edilmeyeceğini açıkladı. Abedzade, verilerin incelenmesi için kara kutunun hangi ülkeye gönderileceği konusunda henüz karar verilmediğini söyledi.

İran'ın başkenti Tahran'da İmam Hümeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 167 yolcu ve 9 mürettebat hayatını kaybetmişti. İran devlet televizyonu uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurmuştu.

(İHA)

Ukrayna, Tahran, Boeing, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pentagon yetkilisi: İran, Irak'taki güçlerimizi bilinçli olarak ıskaladı
Donald Trump, İran'ın saldırılarının bilançosunu açıkladı ABD Başkanı Trump, İran liderlerine seslendi: Birlikte çalışabiliriz THY, Irak ve İran uçuşlarını geçici olarak durdurdu

Son Dakika Haberleri
20:11 Saraybosna'daki tarihi Osmanlı medresesinin 483'üncü yılı kutlandı - Son Dakika
20:10 Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat Büyükelçisi'ni bakanlığa çağıracak - Son Dakika
20:07 "Uygun beslenme davranış, iletişim, motivasyon ve başarı konusunda önemli belirleyici" - Son Dakika
20:05 Galatasaray Kulübü: "Denetim kurulu görevine devam etmektedir" - Son Dakika
20:05 Hazırlık Maçı: Alanyaspor: 2 - FK Tirana: 1 - Son Dakika
18:30 Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 20:16:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İran, düşen uçağın kara kutusunu Boeing firmasına vermeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]