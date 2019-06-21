İran düşürdüğü ABD'ye ait İHA'nın enkazını sergiledi
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde "hava sahasını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef alınan ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) enkazını denizden çıkararak sergiledi.
İran Devrim Muhafızları
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:13 Kaynak: AA
Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde "hava sahasını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef alınan ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) enkazını denizden çıkararak sergiledi.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından başkent Tahran
'da düzenlenen basın toplantısında dün Hürmüz Boğazı üzerinde düşürülen ABD'ye ait RQ-4 Global Hawk tipi yüksek irtifa İHA'nın enkazı gösterildi.
Devlet televizyonuna konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade
, İran hava sahasına girmesinin ardından söz konusu İHA'ya defalarca uyarı sinyali gönderildiğini belirterek, "Ne yazık ki sinyallere cevap vermediler." dedi.
Bunun üzerine vurulan İHA'nın İran kara sularına düştüğünü söyleyen Hacızade, aracın enkazını bugün Tahran'a naklederek sergilediklerini kaydetti.
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