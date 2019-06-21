Son Dakika Haberleri: İran düşürdüğü ABD'ye ait İHA'nın enkazını sergiledi
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İran düşürdüğü ABD'ye ait İHA'nın enkazını sergiledi

25 dakika önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde "hava sahasını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef alınan ABD'ye ait insansız hava aracının enkazını denizden çıkararak sergiledi.

İran düşürdüğü ABD'ye ait İHA'nın enkazını sergiledi, System.String[]
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde "hava sahasını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef alınan ABD'ye ait insansız hava aracının enkazını denizden çıkararak sergiledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:58 
Devrim Muhafızları, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Ekonomi
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