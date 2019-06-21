İran düşürdüğü ABD'ye ait İHA'nın enkazını sergiledi
25 dakika önce
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde "hava sahasını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef alınan ABD'ye ait insansız hava aracının enkazını denizden çıkararak sergiledi.
İran Devrim Muhafızları
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:58
Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde "hava sahasını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef alınan ABD'ye ait insansız hava aracının enkazını denizden çıkararak sergiledi.
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