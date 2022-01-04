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İran, düşürdüğü yolcu uçağında ölen 6 kişi için tazminat ödeyecek - Son Dakika

İran, düşürdüğü yolcu uçağında ölen 6 kişi için tazminat ödeyecek

04.01.2022 11:20
İran, düşürdüğü yolcu uçağında ölen 6 kişi için tazminat ödeyecek

Kanada mahkemesi, geçtiğimiz yıl İran tarafından düşürülen Ukrayna uçağında hayatını kaybeden 6 Kanadalı aileye 84 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

Kanada mahkemesi, geçtiğimiz yıl İran tarafından düşürülen Ukrayna uçağında hayatını kaybeden 6 Kanadalı aileye 84 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

Geçtiğimiz yıl Kanada'dan Ukrayna'ya gitmekte olan yolcu uçağı, Tahran'da İran askeri güçleri tarafından 2 füzeyle vurulmuş ve uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının olaydan sorumlu tuttukları İran ve diğer ülkelerin yetkilileri için attığı davada karar çıktı. Kanada mahkemesi, İran'ın düşürülen Ukrayna uçağında hayatını kaybeden 6 kişinin ailesine 84 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. İran tarafının mahkemede kendini savunmamasıyla birlikte hayatını kaybedenlerin ailelerine ilk kez tazminat verileceği bildirilirken tazminatın İran'dan nasıl alınacağı ise henüz bilinmiyor. Uçakta hayatını kaybedenlerin akrabalarının Avukatı Mark Arnold, kendisi ve ekibinin Kanada'da ve İran'daki petrol tankerlerini de içeren İran'a ait varlıkların ele geçirilmeye çalışacaklarını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl, Tahran üzerinden geçerek Ukrayna'ya giden uçağın füzeyle vurulmasının ardından 176 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Ukrayna Uluslararası Havayolları olayla ilgili rapor yayınlanmıştı. Ukrayna Uluslararası Havayolları, PS752 uçağın iki füzeyle vurulduğunu ve tüm yolcuların hayatını kaybettiğini doğrulayarak uçakta 55 Kanadalı ve 35 kişinin ise Kanada'da ömür boyu ikameti bulunan yolcu olduğunu açıklamıştı. Kanada hükümeti, olayın ardından düşürülen uçakla ilgili yayınladığı raporda ise uçağın düşmesinden İran'ın sorumlu olduğunu ve yapılan bu hamleyi "pervasızlık" olarak tanımlamıştı.

İranlı yetkililer ise düşürülen Ukrayna uçağı ile ilgili sorumlu olmadıkları söyleyerek reddetmişti. Ancak yayınlanan raporların ardından İran, Ukrayna uçağını ABD'ye ait olduğunu sandıkları gerekçesiyle vurduklarını kabul etmişti.

Ukrayna uçağının düşürülmesi, ABD tarafından Irak Hava Yollarına 2 balistik füze fırlatılması sonucunda öldürülen Kasım Süleymani' nin öldürülmesinden hemen sonra gerçekleşmiş ve İran alarma geçerek yanlışlıkla Ukrayna uçağını vurmuştu. - OTTAWA

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Ukrayna, Kanada, dolar, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İran, düşürdüğü yolcu uçağında ölen 6 kişi için tazminat ödeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran, düşürdüğü yolcu uçağında ölen 6 kişi için tazminat ödeyecek - Son Dakika
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