İran, düşürdüğü yolcu uçağında ölenlerin yakınlarına 150'şer bin dolar ödeyecek - Son Dakika
BBC

İran, düşürdüğü yolcu uçağında ölenlerin yakınlarına 150'şer bin dolar ödeyecek

31.12.2020 03:57
İran, düşürdüğü yolcu uçağında ölenlerin yakınlarına 150'şer bin dolar ödeyecek, System.String[]

İran, geçen Ocak ayında Devrim Muhafızları'nın düşürdüğü yolcu uçağında ölen 176 kişinin ailelerinin her birine 150'yer bin dolar tazminat ödeyecek.

İran, geçen Ocak ayında Devrim Muhafızları'nın düşürdüğü yolcu uçağında ölen 176 kişinin ailelerinin her birine 150'yer bin dolar tazminat ödeyecek.

Ukrayna, tazminat ve saldırının arkasındakilerin adaletle yüzleşmesi için müzakere yapılması çağrısında bulunmuştu.

Ukraine International Havayolları'na ait Boeing 737 yolcu uçağı, Tahran'dan havalanmasından kısa süre sonra iki füzeyle düşürülmüştü.

İran başta sorumluluğu reddetmiş, ancak sonra yolcu uçağının "kasıt olmadan" düşürüldüğünü kabul etmişti.

Tahran yönetimi, olayı Devrim Muhafızları'nın "feci bir hatası" diye tanımlamıştı.

Kurbanlar arasında, 82 İran, 63 Kanada, aralarında mürettebatın da bulunduğu 11 Ukrayna, dört Afganistan, dört İngiltere ve Üç Almanya vatandaşı vardı.

Olayın yaşandığı dönemde İran'ın hava savunma sistemleri yüksek düzeyde alarmdaydı. Saatler önce Irak'taki Amerikan üslerine, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak balistik füzeler atılmıştı.

İran soruşturmayı nasıl yaptı?

İran hükümeti, yayımlanan bir yazılı açıklamada tazminatın "mümkün olan en kısa sürede" ödeneceğini belirtti.

Tahran yönetimi ayrıca, olayla ilgili nihai soruşturma raporunun kazayı soruşturan ülkelere, Ukrayna ABD, Fransa, Kanada, İsveç, İngiltere ve Almanya'ya gönderildiğini bildirdi.

Ancak Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, uluslararası uygulamalar uyarınca tazminat ödemelerinin müzakereler yoluyla yapılması gerektiğini belirtti ve saldırının arkasındakilerin adalet önüne çıkartılmasını talep etti.

Bakanlık Sözcüsü Oleh Nikolenko "Ukrayna tarafı, uçağın düşürülmesindeki koşullarla ilgili taslak bir teknik rapor bekliyor" dedi.

Ay başında Kanada'nın hazırladığı bağımsız bir rapor, İran'ın olayla ilgili soruşturmasını sorgulamıştı.

Raporda, saldırıyı düzenlediği belirlenenlerin kimlikleri gibi birçok önemli detayın açıklanmadığı belirtilirken, İran'ın neden 8 Ocak gecesi hava sahasını kapamadığı gibi soruların yanıtsız kaldığı vurgulandı.

Raporda "Durumdan sorumlu taraf kendisini soruşturuyor, büyük ölçüde de gizli bir şekilde. Bu da güven uyandırmıyor" denildi.

İran, uçağın kara kutusunu altı ay boyunca inceleme için göndermemiş, ancak Temmuz'da Fransa'ya yollanmıştı.





Ukrayna uçağına ne oldu?

8 Ocak'ta yerel saatle 06: 12'de PS752 sefer sayılı uçak, Taran'daki İmam Humeyni Havaalanı'ndan kalktı.

Uçak, havacılık sektörünün en çok kullandığı modellerden biri olan Boeing 737-800'dü.

Uçak, havaalanının hava sahasını terk etmeden önce piste döner gibi göründü, kısa süre sonra da çakıldı.

Tahran yönetimi önce, uçağın kalkışından kısa süre önce bir teknik sorun yaşandığını söyledi. Görgü tanıklarının uçağın düşmeden önce yandığına dair ifadelerine dikkat çekildi.

Yetkililer, uçakla bağlantının kalkıştan dakikalar sonra 2.400 metre irtifadayken kesildiğini söyledi.

Daha sonra İran Sivil Havacılık Örgütü, kısa süre önce yer değiştiren ve ekipmanını doğru kalibre etmeyen bir hava savunma bataryasının yolcu uçağını hedef aldığını açıkladı. Bu nedenle de sivil uçağın düşman bir cisimle karıştırıldığı kaydedildi.

Raporda ayrıca, füze bataryasının komuta merkeziyle iletiyim kuramadığı ve resmi onay almadan uçağa ateş açtığı savunuldu.

İran, düşürdüğü yolcu uçağında ölenlerin yakınlarına 150'şer bin dolar ödeyecek
İran, düşürdüğü yolcu uçağında ölenlerin yakınlarına 150'şer bin dolar ödeyecek

Devrim Muhafızları, Ukrayna, Ocak, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, düşürdüğü yolcu uçağında ölenlerin yakınlarına 150'şer bin dolar ödeyecek - Son Dakika Dünya

BBC

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