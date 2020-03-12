İran, düşürdüğü yolcu uçağının kara kutusunu Ukrayna'ya gönderecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran, düşürdüğü yolcu uçağının kara kutusunu Ukrayna'ya gönderecek - Son Dakika Dünya

İran, düşürdüğü yolcu uçağının kara kutusunu Ukrayna'ya gönderecek

6 saat önce

İran'ın Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü temsilcisi, İran'ın, Tahran'da iki füze ile düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının kara kutusunu Kiev'e göndermeyi kabul ettiğini bildirdi

İran, düşürdüğü yolcu uçağının kara kutusunu Ukrayna'ya gönderecek, System.String[]

İran'ın Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü temsilcisi, Tahran'da iki füze ile düşürülen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının kara kutusunu Kiev'e gönderilmesinin kabul edildiğini söyledi.


Montreal merkezli Birleşmiş Milletler'e bağlı örgütte görev yapan İran delegasyonu başkanı Ferhad Pervariş, İran Sivil Havacılık Otoritesinin konuyla ilgili diğer ülkeleri de verileri analiz etmeye davet ettiğini söyledi.

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Ukrayna, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:30 
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