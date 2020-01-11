İran, düşürülen Ukrayna uçağının kara kutusunu Fransa'ya gönderme kararı aldı - Son Dakika
Son Dakika Politika İran, düşürülen Ukrayna uçağının kara kutusunu Fransa'ya gönderme kararı aldı - Son Dakika

İran, düşürülen Ukrayna uçağının kara kutusunu Fransa'ya gönderme kararı aldı

7 saat önce

İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Rızayifer, füze ile düşürülen Ukrayna Havayolları'na air yolcu uçağının kara kutusunu Fransa'ya göndereceklerini açıkladı.

İran, düşürülen Ukrayna uçağının kara kutusunu Fransa'ya gönderme kararı aldı, System.String[]

İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Rızayifer, füze ile düşürülen Ukrayna Havayolları'na air yolcu uçağının kara kutusunu Fransa'ya göndereceklerini açıkladı.


İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Hasan Rızayifer, Tahran'da yanlışlıkla füze ile düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının kara kutusunu Fransa'ya göndereceklerini duyurdu. Rızayifer İran'da kara kutunun hafızasını okuyabilecek teknik altyapının olmadığını belirterek, "ABD, Fransa ve Kanada gibi ülkelerden kara kutunun hafızasını okuyabilmek için ihtiyaç olan yazılımı göndermelerini talep ettik. Ancak her üç ülkede İran'ın teklifini kabul etmedi" dedi.


Kara kutunun Fransa'da incelenmesine karar verildiğini ifade eden Rızayifer, diğer ülkelerin de kara kutunun Fransa'ya gönderilmesine onay verdiklerini dile getirdi.


İran Genelkurmay Başkanlığı bu sabah yaptığı açıklama ile söz konusu yolcu uçağının "insani bir hata" sonucu hava savunma sisteminden ateşlenen bir füze ile düşürüldüğünü açıkladı.


Öte yandan İran'ın başkenti Tahran'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere 8 Ocak Çarşamba günü havalanan Boeing 737 yolcu uçağı, yerel saatle 06.18'de düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

Ukrayna, Fransa, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:29 Kaynak: İHA
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