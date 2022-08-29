İran yabancı yatırımcıları çekmek için ikamet bedelini düşürdü - Son Dakika
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İran yabancı yatırımcıları çekmek için ikamet bedelini düşürdü

29.08.2022 14:58
İran yabancı yatırımcıları çekmek için ikamet bedelini düşürdü

İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, ülkesinde yatırım yapan yabancıların 5 yıl ikamet izni alabilmeleri için daha önce aranan 250 bin dolar yatırım şartının 100 bin dolara indirildiğini belirtti.

İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, ülkesinde yatırım yapan yabancıların 5 yıl ikamet izni alabilmeleri için daha önce aranan 250 bin dolar yatırım şartının 100 bin dolara indirildiğini belirtti.

İran televizyonuna konuşan Handuzi, ülke ekonomisinde yaşanan gelişmelere dair bilgi verdi.

Ülkesinde yatırım yapan yabancıların 5 yıl ikamet izni alabilmeleri için aranan yatırım şartı bedelinde değişikliğe gidildiğini kaydeden Handuzi, "Daha önce açıklanan rakamın (250 bin dolar) yüksek olduğunu kabul ediyoruz. Bu nedenle bu rakam 100 bin dolara indirildi. Yatırım ortamı oluşturmak için bu karar alındı. Bir kişi ülkeye 100 bin dolar getirirse ikamet alabilir." dedi.

Handuzi, ülkeye sermaye girişini kolaylaştıran kararlar alındığına işaret ederek, "Herkes ülkeye döviz ve altın sokabilir. Hem katma değer alınmayacak, hem de paranın kaynağı hakkında zorluk çıkartılmayacak." ifadelerini kullandı.

İran'da, 2016 yılında yabancı yatırımcıların 3 yıl oturum izni alabilmeleri için 300 bin dolar yatırım yapmaları şartı aranırken bu rakam, 2018 yılında 5 yıl ikamet için 250 bin dolara düşürülmüştü.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, İran, Güncel, Son Dakika

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