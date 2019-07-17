İran: Ekonomik savaşa son verirse görüşürüz
5 saat önce
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin yaptırımlarla İran'a yönelik yürütttüğü "ekonomik savaşa" son vermesi durumunda Trump yönetimi ile görüşebileceklerini söyledi.
İran
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin yaptırımlarla İran'a yönelik yürütttüğü "ekonomik savaşa" son vermesi durumunda Trump yönetimi ile görüşebileceklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:07
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