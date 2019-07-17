Son Dakika Haberleri: İran: Ekonomik savaşa son verirse görüşürüz
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İran: Ekonomik savaşa son verirse görüşürüz

5 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin yaptırımlarla İran'a yönelik yürütttüğü "ekonomik savaşa" son vermesi durumunda Trump yönetimi ile görüşebileceklerini söyledi.

İran: Ekonomik savaşa son verirse görüşürüz, System.String[]
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin yaptırımlarla İran'a yönelik yürütttüğü "ekonomik savaşa" son vermesi durumunda Trump yönetimi ile görüşebileceklerini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Donald Trump, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:07 
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