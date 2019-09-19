Son Dakika Haberleri: "İran ekonomisi savaş şartlarından daha zor durumda"
Son Dakika Güncel Haber

"İran ekonomisi savaş şartlarından daha zor durumda"

49 dakika önce

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ülke ekonomisinin Irak savaşı dönemindeki şartlardan daha zor durumda olduğunu belirtti.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ülke ekonomisinin Irak savaşı dönemindeki şartlardan daha zor durumda olduğunu belirtti.

Fars Haber Ajansı'na göre, başkent Tahran'da İran-Irak Savaşı'nda görev yapan komutanların katılımlarıyla düzenlenen Savaş Komutanları 31'inci Konferansı'nda konuşan Zengene, "Ülkedeki ekonomik şartlar savaş zamanından daha zor durumda." dedi.

Sekiz sene süren İran-Irak savaşındaki şartların bugünden daha iyi olduğuna söyleyen Zengene, "O dönemde petrol satıyorduk, parası bankalara ulaşıyor ve mal alabiliyorduk. Ülke ekonomisi işliyordu. Sorun sadece hava saldırılarıydı. Fakat bugün, bizim petrol satışı yapamamamız, banka işlemleri gerçekleştirememiz ve bize mal satışının engellenmesi için çaba sarfediyorlar. Bu nedenle şu anki şartlar, savaştan on kat daha zor." ifadelerini kullandı.

İran rejimi kaşıtı Halkın Mücahitleri örgütünün Beyaz Saray'a nüfuz ettiğini dile getiren Zengene, ABD, İsrail ve Halkın Mücahitleri örgütünün İranla savaş halinde olduğunu belirtti.

İran'ın 67 yaşındaki Petrol Bakanı Zengene, şunları kaydetti:

"Bu savaşın adını kendi yaşıtlarım için 'Son Savaş' koydum. Düşmanın ekonomik savaşı olan bu son savaşta tüm gücümü kullanmam gerektiğine inanıyorum."

Zengene, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD vize vermezse Ruhani Birleşmiş Milletler ziyaretini iptal edecek
ABD Başkanı Trump'tan "İran'a askeri müdahale olacak mı?" sorusuna yanıt: Ne olacağını göreceğiz İBB İstanbulkart merkezlerinin sayısını iki katına çıkarıyor AK Parti'de Davutoğlu'na desteğini açıklayan partinin kurucularından eski vekil istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:49:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "İran ekonomisi savaş şartlarından daha zor durumda"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]