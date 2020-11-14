İran, El Kaide liderinin Tahran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri yalanladı - Son Dakika
BBC

İran, El Kaide liderinin Tahran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri yalanladı

14.11.2020 20:27
İran, El Kaide liderinin Tahran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri yalanladı, System.String[]

İran, El Kaide lideri Abdullah Ahmed Abdullah'ın Ağustos ayında başkent Tahran'da öldürüldüğüne dair çıkan haberleri yalanladı.

İran, El Kaide lideri Abdullah Ahmed Abdullah'ın Ağustos ayında başkent Tahran'da öldürüldüğüne dair çıkan haberleri yalanladı.

Amerikan New York Times gazetesinde çıkan haberde, Ebu Muhammed El-Masri adıyla bilinen El Kaide'nin ikinci Komutanı Abdullah Ahmed Abdullah'ın ABD'nin talebi üzerine İsrail ajanları tarafından Tahran'da kızıyla birlikte sokakta vurularak öldürüldüğü iddia edilmişti.

Haberde, İran'ın ilk olarak Abdullah'ın ölümünü örtbas etmeye çalıştığı; İran ve Lübnan medyasının da 7 Ağustos'ta cinayet için "Lübnanlı bir tarih profesörü ve kızının ölümü" olarak duyurduğunu iddia etti.

Ancak, İran Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan bir açıklamada haber yalanlandı.

Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin İran'ı bu tür gruplarla bağlamaya çalışmak için medyaya yanlış bilgi sızdırdığını ifade etti.

İran ülkede yaşayan herhangi bir El Kaide "teröristi" olmadığını da vurguladı.

Ne ABD'li ne de İsrailli yetkililerden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

El-Masri, Ortadoğu'da ve Afrika'nın bazı kısımlarında faaliyet gösteren ve 11 Eylül 2001'de ABD'de saldırıları gerçekleştiren cihatçı grubun kurucu üyelerinden biriydi.

1998 yılında Kenya ve Tanzanya'daki ABD büyükelçiliklerine yönelik gerçekleştirilen ve 224 kişinin hayatını kaybettiği bombalama eylemlerinden de El-Masri sorumlu tutuldu.

New York Times'a konuşan Amerikan istihbarat yetkililerine göre, El Masri 2003'ten beri İran'da yaşıyor. Haberde ilk önce ev hapsinde tutulan El Masri'nin bir süredir özgür olduğu ifade edildi.

El-Masri, FBI'ın "en çok aranan teröristler" listesinde yer alıyor. FBI, El-Masri'nin yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler için 10 milyon dolarlık bir ödül koydu.

İran, El Kaide liderinin Tahran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri yalanladı

Amerika Birleşik Devletleri, El Kaide, Tahran, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran, El Kaide liderinin Tahran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri yalanladı - Son Dakika Dünya

BBC

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