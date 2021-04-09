İran el koyduğu Güney Kore petrol tankerini serbest bıraktı - Son Dakika

İran, Güney Kore ve çeşitli ülkelerde bulunan mali varlığını ABD yaptırımları nedeniyle bloke edilmesinden dolayı kullanamıyor.

Hatibzade, kaptan ve geminin "bölgedeki ihlaller konusunda kötü bir sicili olmamasının" İran yargısının olumlu karar vermesini kolaylaştırdığını ifade etti.

50 kuruşluk tuvalet parası için gözünden olan yaşlı adamın şimdi tek bir isteği var