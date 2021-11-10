İran el koyduğu Vietnam bandıralı petrol tankerini serbest bıraktı - Son Dakika

Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Pham Thu Han, 4 Kasım'daki açıklamasında el konulan Vietnam bandıralı tankere ilişkin İran ile temasa geçildiğini ve gelişmelerin yakından takip edildiğini kaydetmişti.

AA muhabirine açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili ise İran Devrim Muhafızları'nın iddiasının gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

İran, Umman Denizi'nde 25 Ekim'de yaşanan Vietnam'a ait petrol tankerini ele geçirmeye ilişkin görüntüleri 3 Kasım'da yayımlamıştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, konuyla ilgili açıklamasında, ABD'nin "İran'a ait petrolü çalma girişiminde" bulunduğunu iddia etmiş ve İran'ın, petrolün aktarıldığı tankere el koyduğunu bildirmişti.

İran devlet medyasının TankerTrackers adlı gemi izleme şirketine dayandırarak verdiği habere göre, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İran'a ait petrolün aktarıldığı gerekçesiyle alıkonulan tanker serbest bırakıldı.

İran iki hafta önce Umman Denizi'nde "petrol hırsızlığı" yaptığı iddiasıyla alıkoyduğu Vietnam'a ait SOTHYS petrol tankerini serbest bıraktı.

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