İran'da trafik kazaları her yıl 17 binden fazla can alıyor - Son Dakika
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İran'da trafik kazaları her yıl 17 binden fazla can alıyor

01.09.2022 12:20
İran'da trafik kazaları her yıl 17 binden fazla can alıyor

İran Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Polisi Başkanı Kemal Hadiyanfer, ülkede her yıl 17 binden fazla kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini söyledi.

İran Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Polisi Başkanı Kemal Hadiyanfer, ülkede her yıl 17 binden fazla kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Hadiyanfer, ülke genelinde yaşanan trafik kazalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Hadiyanfer, "Trafik kazaları ülkedeki ciddi sorunlardan biri. Ne yazık ki her yıl 17 binden fazla ölüm ve 300 binden fazla yaralanma meydana geliyor." dedi.

"Hükümet, öncelikli programları arasına kazaları azaltmayı almalı"

Söz konusu kazaların neden olduğu maddi zararların yanı sıra ailelere manevi zararlar da verdiğine işaret eden Hadiyanfer, "Yaralananların yüzde 20'si omurilik rahatsızlığı yaşıyor. Hükümet, öncelikli programları arasına kazaları azaltmayı almalı." ifadelerini kullandı.

İran'da 20 milyondan fazla araç ve çok sayıda motosiklet bulunuyor. Ülkede trafik kazalarının yaklaşık yüzde 30'unu motosiklet kazaları oluşturuyor.

İran Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Polisi Başkanı Hadiyanfer, 16 Mart'ta yaptığı bir açıklamada, ülkede üretilen otomobillerin kalitesizliğini eleştirmiş, "100 kazadan 93'ünde araçların hava yastıkları açılmıyor. Otomobil üreticileri, hava yastığının açılması için sürücülerin doğru açıdan çarpmaları gerektiğini söylüyor." ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, İran, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da trafik kazaları her yıl 17 binden fazla can alıyor - Son Dakika
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