İran: Enerji alanında 8 ayda 16,5 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladık - Son Dakika
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İran: Enerji alanında 8 ayda 16,5 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladık

06.04.2022 16:17
İran: Enerji alanında 8 ayda 16,5 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladık

İran Petrol Bakanı Cevad Uci, son 8 ayda enerji alanında yerli ve yabancı şirketlerle 16,5 milyar dolarlık onlarca anlaşma imzaladıklarını ancak yaptırımlardan korunmak için bu şirketlerin adlarını açıklamayacaklarını söyledi.

İran Petrol Bakanı Cevad Uci, son 8 ayda enerji alanında yerli ve yabancı şirketlerle 16,5 milyar dolarlık onlarca anlaşma imzaladıklarını ancak yaptırımlardan korunmak için bu şirketlerin adlarını açıklamayacaklarını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Petrol Bakanı Uci, ülkesinin enerji alanındaki yatırım ve projelerine dair bilgi verdi.

Bakan Uci, Ağustos 2021'de göreve gelen mevcut hükümet döneminde enerji sektöründe önemli yatırımlar almayı başardıklarını ifade ederek, "Ortak petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi gibi projelerde yerli ve yabancı şirketlerle 16,5 milyar dolarlık 55'ten fazla anlaşma imzaladık." dedi.

Yatırımcı şirketlerin adlarını açıklamayacaklarını belirten Uci, "Şüphesiz bundan sonra tüm petrol sözleşmelerinde prosedürümüz bu olacak. Sözleşmelerin detaylarının ve şirket isimlerinin hiçbir şekilde yayımlanmasını beklemeyin. Şirketlerin isimlerini açıklamak yaptırımların önünü açar ve bir fayda getirmez." diye konuştu.

Uci, söz konusu yatırımların, ABD'nin tek taraflı yaptırımları sonrasında İran'daki enerji projelerindeki faaliyetlerini durduran Fransız Total şirketinin yatırımlarından birkaç kat daha fazla olduğunu iddia etti.

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Uluslararası Bisiklet Birliği, Petrol, Enerji, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran: Enerji alanında 8 ayda 16,5 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladık - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran: Enerji alanında 8 ayda 16,5 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladık - Son Dakika
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