İran Enerji Bakanı'ndan yaz aylarında elektrik kesintisi uyarısı - Son Dakika

Irak'a yönelik elektrik ihracatını 2 yıl daha uzatan anlaşmayı imzalayan İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, yaz aylarında kullanımda tasarruf yapılmaması halinde kesintiye gidebileceklerini söyledi.

Buşehr ve Batı Azerbaycan eyaletlerindeki enerji projeleri için video konferans yöntemiyle düzenlenen açılış törenine Tahran'dan katılan Erdekaniyan, gazetecilere elektrik tüketimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdekaniyan, 2019'da bir önceki yıla göre tüketimdeki artışın yüzde 1 olduğunu ancak 2020'de haziranın başından bu yana 2019'a göre yüzde 23 arttığını aktararak, "Elektrik tüketimindeki artış endişe vericidir ve bunu kontrol altına almak zorundayız." dedi.

1979'daki devrimden önce 7 bin megavat olan elektrik üretim kapasitesinin 2013 yılında 67 bine ve Hasan Ruhani hükümetleri döneminde de 83 bin megavat seviyesine yükseldiğini dile getiren Erdekaniyan, yaz aylarında artan tüketimden şikayet ederek, şu uyarılarda bulundu:

"Halkın elektriği idareli kullanması ve tasarrufa gitmeleri halinde yaz aylarında kesinti olmaz. Bu konuya riayet edenlere geçen yıllarda olduğu gibi para ödülü de verilecek."

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tüm dünyada düşüşe geçen elektrik tüketiminin İran'da bir günde 53 bin megavatsaate yükseldiği aktarıldı.

İran Elektrik İdaresinden yapılan açıklamada, halka su ile çalışan klimaları düşük ayarda açma, gazlı klimaları 24 derecede çalıştırma, gün ışığından daha fazla yararlanma ve gerekmedikçe lambaları kapatarak elektrik tüketiminin azalmasına yardımcı olma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, 2 ay önce 4 bin megavatsaat olan sanayide elektrik tüketiminin de 5 bin megavatsaate çıktığı ifade edildi.

İran Elektrik Kurumu Sözcüsü Mustafa Recebi Meşhedi de elektrik tüketiminin çok yüksek olduğunu ve bu şekilde devam etmesi halinde sorunla karşı karşıya kalacaklarını söylemişti.

Bu arada Enerji Bakanı Erdekaniyan başkanlığındaki heyetin dünkü Bağdat ziyaretinde, Irak'a elektrik ihracatının süresinin uzatılmasını öngören bir anlaşma imzalanmıştı.

Erdekaniyan, konuyla ilgili açıklamasında, daha önce imzalanan anlaşmayla bir yıl öngörülen Irak'a elektrik ihracatının 2 yıl daha uzatıldığını belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ta Meclisten onay alarak göreve başlayan yeni hükümetin başarılı olmasına yardımcı olmak için İran'dan elektrik ithalatı muafiyetinin mayıs ayından itibaren 120 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.