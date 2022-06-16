İran: Ermenistan başta olmak üzere komşularımızın istikrarından yanayız

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Ermenistan başta olmak üzere komşu ülkelerde barış, huzur ve istikrarın sağlanmasından yana olduklarını söyledi.

İran'ın yarı resmi Mehr haber ajansına göre, Kalibaf, resmi temaslar için Tahran'da bulunan Ermenistan Meclis Başkanı Alen Roberti Simonyan ile bir araya geldi.

Meclis Başkanı Kalibaf, Ermeni mevkidaşının Tahran ziyaretinin ikili iş birliğinin geliştirilmesi için iyi bir fırsat olduğunu belirterek, "Komşu ülkelerle iyi ilişki, İran'ın dış politikada önceliğidir. Bulunduğumuz bu hassas dönemde ikili ve bölgesel iş birliklerini geliştirmek gerekiyor." dedi.

Batı Asya ve Kafkasya bölgesinin öneminin stratejik ve ikili ilişkileri çok hassas hale getirdiğini söyleyen Kalibaf, "İran-Ermenistan ilişkileri bu anlamda oldukça önemli. İran, başta Ermenistan olmak üzere komşu ülkelerde barış, huzur ve istikrarın sağlanmasından yanadır." açıklamasında bulundu.

"ABD ve İsrail, bölgenin güvenliğini bozmak istiyor"

Kalibaf, dış müdahalelerle bölgenin güvenliğinin bozulmak istendiğini ileri sürerek, "ABD ve Siyonist rejim (İsrail), bölgede kendi çıkarları peşinde ve bölgenin güvenliğini bozmak istiyor. Dolayısıyla komşu ülkeler bu konulara dikkat etmeli." diye konuştu.

Transit geçiş konusunun iki ülkenin ekonomi alanındaki en önemli meselesi olduğunu kaydeden Kalibaf, gaz ve elektrik transferinin de en önemli ikinci konu olduğunu ifade etti.

Kalibaf, bu ziyaretin parlamenter iş birliğini artırarak ekonomik ilişkilerin gelişmesine yol açmasını temenni ettiğini söyledi.

Simonyan'dan "Karabağ savaşı bizim için büyük sonuçlara mal oldu" açıklaması

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sorunların çözümüne de değinen Kalibaf, şunları kaydetti:

"İhtilafların bitmesini ve kalıcı barışa ulaşmanızı umut ederiz. İran karşılıklı saygı çerçevesinde diyaloğu destekler. Çünkü başta Kafkasya olmak üzere bölgedeki tüm ülkelerin güvenlik ve barışı hepimiz için önemlidir."?

Ermenistan Meclisi Başkanı Simonyan da İran ile Ermenistan arasındaki ilişkilere değinerek, şunları kaydetti:

"44 günlük Karabağ savaşı, Ermenistan için büyük sonuçlara mal oldu. İran'a bu konudaki tutumundan ve ülkelerin toprak bütünlüğünün korunmasına desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz."