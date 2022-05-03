İran, Eski İranlı Yargı Görevlisinin Devam Eden Tutukluluğundan Dolayı İsveç Büyükelçisi'ni Çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi

İran, Eski İranlı Yargı Görevlisinin Devam Eden Tutukluluğundan Dolayı İsveç Büyükelçisi'ni Çağırdı

03.05.2022 12:32
İran, Eski İranlı Yargı Görevlisinin Devam Eden Tutukluluğundan Dolayı İsveç Büyükelçisi'ni Çağırdı

TAHRAN, 3 Mayıs (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı, eski bir İranlı savcının "devam eden siyasi tutukluluğu" yüzünden İsveç'in İran Büyükelçisi'ni çağırdı.

TAHRAN, 3 Mayıs (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı, eski bir İranlı savcının "devam eden siyasi tutukluluğu" yüzünden İsveç'in İran Büyükelçisi'ni çağırdı. Tasnim haber ajansının Pazartesi günü bildirdiğine göre, İranlı Hamid Nuri'nin bir İsveç mahkemesi tarafından siyasi tutukluluğuna devam kararı verilmesinin ardından bakanlığın, İsveç mahkemesindeki yargılamaları ve Nuri'nin tutukluluğunu "tümüyle yasadışı ve bir muhalif grubun temelsiz iddialarının etkisi altında" alınmış olarak niteleyerek Matthias Lentz'i Pazar günü çağırdı. Bakanlık tutuklu kişinin serbest bırakılmasını da talep etti. İsveçli savcılar, 1988 yılında "tutuklulara karşı kötü muameleyle" suçladıkları Nuri'nin ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istiyor. Suçlamaları reddeden Nuri, İsveç'e geldiği 2019 yılında Stockholm Havalimanı'nda tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500
Tahran yönetiminden İranlı eski savcı vekilinin İsveç'te müebbetle yargılanmasına tepki Tahran yönetiminden İranlı eski savcı vekilinin İsveç'te müebbetle yargılanmasına tepki İranlı Komutan ABD'yi Körfez'den Uzak Durması Konusunda Uyardı İranlı Komutan ABD'yi Körfez'den Uzak Durması Konusunda Uyardı

Dışişleri Bakanlığı, İsveç, Mayıs, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel İran, Eski İranlı Yargı Görevlisinin Devam Eden Tutukluluğundan Dolayı İsveç Büyükelçisi'ni Çağırdı - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Fenerbahçeli Berisha'ya uzaklaştırma kararı
11:36 Krem kutusunda kaçırılıyordu! Dünyada 3 tane bulunan Hitit mührü sergilenmeye başladı
11:35 Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı
11:34 Ayçiçek yağına rakip Kanolada ekim alanı 9 kat arttı
10:49 Bilimsel araştırmaya göre koronavirüs bulaşma olasılığı en düşük olan kan grubu
10:44 ABD'nin Kansas eyaletinde hortum çıktı! Önüne çıkan her şeyi yıktı geçti
10:33 Met Gala'da ünlüler birbirleri ile yarıştı! Gelinlikle gelen bile var
10:27 Vatandaşa nefes aldıracak Hal Yasası'nın detayları ortaya çıktı
10:26 Gizemli hepatit 3 çocuğu daha hayattan kopardı
10:26 Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, canlı yayında düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 12:38:22. #1.12#
SON DAKİKA: İran, Eski İranlı Yargı Görevlisinin Devam Eden Tutukluluğundan Dolayı İsveç Büyükelçisi'ni Çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement