İran Eski Meclis Başkan Yardımcısından "amacımız atom bombası yapmaktı" açıklaması - Son Dakika
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İran Eski Meclis Başkan Yardımcısından "amacımız atom bombası yapmaktı" açıklaması

24.04.2022 21:42
İran Eski Meclis Başkan Yardımcısından "amacımız atom bombası yapmaktı" açıklaması

İran'da ılımlı muhafazakar kimliğiyle tanınan ve ülkesinin iç ve dış politikasını eleştiren açıklamalarıyla dikkati çeken Eski Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, nükleer faaliyetlere ilk başladıkları dönemde amaçlarının "nükleer bomba yapmak" olduğunu söyledi.

İran'da ılımlı muhafazakar kimliğiyle tanınan ve ülkesinin iç ve dış politikasını eleştiren açıklamalarıyla dikkati çeken Eski Meclis Başkan Yardımcısı Ali Mutahhari, nükleer faaliyetlere ilk başladıkları dönemde amaçlarının "nükleer bomba yapmak" olduğunu söyledi.

İran merkezli İscanews haber sitesine konuşan Mutahhari, İran'daki siyasi ve sosyal gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı.

Mutahhari, "Nükleer faaliyetlere ilk başladığımızda, hedefimiz atom bombası yapmak ve caydırıcı gücümüzü arttırmaktı. Fakat bu konunun gizliliğini koruyamadık. Münafık bir grup tarafından gizli raporlar ortaya çıktı." dedi.

Nükleer enerjiyi barışçıl bir şekilde kullanmak isteyen bir ülkenin, uranyum zenginleştirme yerine reaktör kurarak işe başlaması gerektiğini dile getiren Mutahhari, "İlk önce reaktör kurulur sonra zenginleştirme alanına girilir. Zira doğrudan zenginleştirme yapmaktan başlamamız, bomba yapmak istediğimiz şaibesini meydana getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Nükleer bombaya sahip olmanın önemine değinen Mutahhari, şunları kaydetti:

"Pakistan gibi biz de gizlice bomba yapıp test edebilseydik, bu çok caydırıcı olurdu. Diğer ülkeler nükleer güçlerine güveniyor ve bunun üzerine hesap yapıyor. Bu yüzden bir şeye başladığımızda sonuna kadar gitmemiz gerektiğine inanıyorum. Şimdi ülke liderinin (Hamaney) görüşü ise nükleer bomba yapmanın kesinlikle haram olduğudur."

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Togo Cumhuriyeti, Nükleer, Bomba, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Eski Meclis Başkan Yardımcısından 'amacımız atom bombası yapmaktı' açıklaması - Son Dakika


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