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"İran Film Haftası", ödüllü filmleri sinemaseverlerle buluşturacak - Son Dakika

"İran Film Haftası", ödüllü filmleri sinemaseverlerle buluşturacak

04.02.2022 13:11
"İran Film Haftası", ödüllü filmleri sinemaseverlerle buluşturacak

İran İslam Devrimi'nin 43. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen "İran Film Haftası", Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde başladı.

İran İslam Devrimi'nin 43. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen "İran Film Haftası", Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde başladı.

Etkinlik, İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Müsteşarlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığının destekleriyle hayata geçirildi.

Açılışa katılan İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Javad Maboudi Far, etkinliğin sinemaseverlere İran sinemasını daha yakından tanıma fırsatı sunacağını söyleyerek, "İran sineması çok derin bir kültür, çok derin bir geçmişe dayanıyor ve burada olduğumuz sürece anladık ki İran sineması Türkiye'de de çok seviliyor ve sayılıyor." dedi.

Far, Türkiye ile İran arasındaki kültürel etkinliklerin sinema ve müzik alanında başarılı şekilde devam ettiğinin altını çizerek, etkinliğin kapanışında İranlı sanatçı Salar Aghili'nin konser vereceğini aktardı.

"İran sineması çok önemli bir ekol"

İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Kourosh Moghtaderi de İran sinemasının hem Türkiye'de hem de dünyada özel bir yere sahip olduğunu dile getirerek, etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.

Programa konuk olan yönetmen Atalay Taşdiken ise sinemacı kimliğinin yanı sıra bir izleyici olarak İran sinemasını yakından takip ettiğini dile getirdi.

İran sinemasından birçok yönetmeni kendisine ideal olarak gördüğünü belirten Taşdiken, "İran sineması çok önemli bir ekol. Bunun nedenlerinden birisi de kadim bir kültürün evlatlarının, o kültürü sanata, sinemaya yansıtmasıdır. Bunun da çok büyük bir önemi var. Ayrıca Farsçanın da insanları büyüleyen bir şiirsel dil olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

İran'ın ünlü yönetmenlerinden Maziar Miri ve oyuncu Fereshteh Sadre Orafaiy'in de kısa bir konuşma yaptığı etkinlikte, Miri'nin "Resim Havuzu" adlı filmi gösterildi.

Film gösterimleri ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor

Gösterildiği dönemde büyük gişe başarısı yakalamış ve ödüllü 8 film, ücretsiz olarak film haftasında izleyicinin beğenisine sunulacak.

Programda, Kiyumers Pur Ahmed'in "Ayakkabılarım Nerede?", Behruz Afkhami'nin "Azerşahduht, Perviz ve Diğerleri", İbrahim Hatemikia'nin "Bodyguard", Narges Abyar'ın "Künye 143", Reza Mirkarimi'nin "Bu Kadar Basit" ve "Bir Küp Şeker", Maziar Miri'nin "Resim Havuzu" ile "Sara ve Ayda" filmleri gösterilecek.

Yarın İran sinemasına ilişkin, moderatörlüğünü yönetmen Faysal Soysal'ın üstleneceği bir panel düzenlenecek. Panelde, Maziar Miri ile oyuncu Fereshteh Sadre Orafaiy konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinlik 7 Şubat'ta sona erecek.

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Ali Emiri Efendi, İslam, Film, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'İran Film Haftası', ödüllü filmleri sinemaseverlerle buluşturacak - Son Dakika


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