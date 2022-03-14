İran, Fordo Nükleer Tesisine sabotaj hazırlığındaki bir şebekeyi çökerttiğini duyurdu - Son Dakika

İran Devrim Muhafızları, İsrail adına çalıştığı ve Fordo Nükleer Tesisine sabotaj hazırlığında olduğu öne sürülen kişilerin gözaltına alındığını açıkladı.

Tasnim haber ajansına göre, nükleer tesise sabotaj hazırlığında olduğu iddia edilen şebeke üyeleri Devrim Muhafızlarına bağlı istihbarat birimi tarafından yakalandı.

İsrail adına çalıştığı da ileri sürülen şebeke üyelerinden birinin IR6 santrifüjlerinin bulunduğu bölümde çalıştığı ve diz üstü bilgisayardan bağlandığı internet aracılığıyla bilgileri sızdırma girişiminde bulunduğu kaydedildi.

Haberde, gözaltına alınan şebeke üyelerinin sayısı ve kimlik bilgilerine ise yer verilmedi.

Fordo Nükleer Tesisi

Tahran yönetimi gizli tuttuğu Fordo Nükleer Tesisinin varlığını ilk kez 2009'da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bildirdi.

Kum kentinin güneyindeki Fordo köyünde yer altında inşa edilen nükleer tesisin bir tünelle Kum kenti yakınındaki askeri bir tesise bağlı olduğu iddia ediliyor.