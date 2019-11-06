İran Fordow'da santrifüjlere uranyum gazı enjekte etmeye başladı, dünya liderlerinden tepki geldi
8 saat önce
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani mimarlarından biri olduğu antlaşmadan uzaklaşmalarına sebep olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı olarak çekilmesini gösterdi
İran yeraltında kurulu Fordow nükleer tesisindeki santrifüje uranyum gazı enjekte etmeye başladı.
Devlet televizyonunda yapılan duyuru ile İran 2015 yılında imzalanan ve uranyum zenginleştirme çalışmalarını durdurmayı öngören antlaşmadan daha da uzaklaşmış oldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:28
İran, nükleer anlaşmaya uymama kararında 4. aşamaya geçiyor: 1044 santrifüje uranyum gazı enjekte edilecek ABD ve İsrail'den yeni kara propaganda: Türkiye nükleer silah sahibi olmak istiyor ABD Başkanı Trump: Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptık, 13 Kasım'ı sabırsızlıkla bekliyorum İsrail'den küstah açıklama: YPG'ye her türlü destek sağlamaya hazırız