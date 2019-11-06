Son Dakika Haberleri: İran Fordow'da santrifüjlere uranyum gazı enjekte etmeye başladı, dünya liderlerinden tepki geldi
Son Dakika Dünya İran Fordow'da santrifüjlere uranyum gazı enjekte etmeye başladı, dünya liderlerinden tepki geldi

İran Fordow'da santrifüjlere uranyum gazı enjekte etmeye başladı, dünya liderlerinden tepki geldi

8 saat önce

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani mimarlarından biri olduğu antlaşmadan uzaklaşmalarına sebep olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı olarak çekilmesini gösterdi

İran Fordow'da santrifüjlere uranyum gazı enjekte etmeye başladı, dünya liderlerinden tepki geldi, System.String[]

İran yeraltında kurulu Fordow nükleer tesisindeki santrifüje uranyum gazı enjekte etmeye başladı.


Devlet televizyonunda yapılan duyuru ile İran 2015 yılında imzalanan ve uranyum zenginleştirme çalışmalarını durdurmayı öngören antlaşmadan daha da uzaklaşmış oldu.

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İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:28 
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