Son Dakika Haberleri: İran Fransa vatandaşı akademisyenin gözaltına alındığını doğruladı
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İran Fransa vatandaşı akademisyenin gözaltına alındığını doğruladı

4 saat önce

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Fransa-İran vatandaşı kadın akademisyen Feriba Adilhah'ın gözaltına alındığını doğruladı ancak detay vermedi.

İran Fransa vatandaşı akademisyenin gözaltına alındığını doğruladı, System.String[]
İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Fransa-İran vatandaşı kadın akademisyen Feriba Adilhah'ın gözaltına alındığını doğruladı ancak detay vermedi.
İran Yargı Erkine ait Mizan Haber Ajansı'na göre, Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözünü ettiği çifte vatandaşlığa sahip Adilhah'ın gözaltına alındığını doğruladı.
Fransa-İran vatandaşı akademisyenin gözaltına alınma nedeni hakkında bilgi vermeyen İsmaili, "Kendisi son zamanlarda gözaltına alınan kişilerden. Dosyanın mahiyeti sebebiyle şu anda bilgi verilmesi uygun değil ancak gözaltına alındığını teyit ediyorum." dedi.
İsmaili, Adilhah'ın yargı süreci hakkında ilerleyen günlerde daha şeffaf bilgilendirme yapılacağını aktardı.
Paris Sciences Po Üniversitesinde görevli akademisyen Adilhah'ın geçen ay İran'da gözaltına alındığı belirtiliyor.
Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, İran'dan Adilhah'ın gözaltına alınma gerekçesini belirtmesi ve Fransa Konsolosluğuyla iletişim kurmasına izin verilmesi talep edilmişti.
Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuyla ilgili İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den açıklama beklediğini belirtmişti.
Fransa'nın diğer Avrupa ülkeleriyle nükleer anlaşmayı korumak için çabalarını yoğunlaştırdığı dönemde Fransız vatandaşlığına sahip akademisyenin gözaltına alınması, Tahran-Paris arasındaki ilişkileri gerginleştirme riski taşıyor.
Birçok ülkenin aksine çifte vatandaşlık uygulamasını kabul etmeyen İran, çifte vatandaşlığa sahip kişilerin sadece İran vatandaşı olduğunu savunuyor.
Fransa, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:03 Kaynak: AA
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