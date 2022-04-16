İran Futbol Federasyonunun Başkan Yardımcısı kripto para dolandırıcılığından tutuklandı - Son Dakika
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İran Futbol Federasyonunun Başkan Yardımcısı kripto para dolandırıcılığından tutuklandı

16.04.2022 23:39
İran Futbol Federasyonunun Başkan Yardımcısı kripto para dolandırıcılığından tutuklandı

İran'da Futbol Federasyonu'nun kadın Başkan Yardımcısı Şohre Musevi, kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla tutuklandı.

İran'da Futbol Federasyonu'nun kadın Başkan Yardımcısı Şohre Musevi, kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla tutuklandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı kripto para dolandırıcılığına karıştığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberde, tutuklanan kişinin adı zikredilmeden Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı olduğu ifade edildi ancak ülke medyasında tutuklanan kişinin Musevi olduğu belirtildi ve tutuklandığı esnadaki görüntüler paylaşıldı.

Ülkenin kripto para alanında en büyük dolandırıcılık davası olduğu belirtilen davanın sanıklarından biri olan ve haberde F.K. olarak zikredilen Musevi'nin eşinin de daha önce aynı davadan tutuklandığı aktarıldı.

Musevi'nin üst yönetici olduğu "Badran" adlı pazarlama şirketi tarafından Merkez Bankası'nın izni olmadan çıkarılan "Kingmoney" adlı kripto para birimiyle sanıkların, "gerçekçi olmayan fiyat dalgalanmaları oluşturarak birçok kişiyi mağdur ettiği" belirtildi.

Şu ana kadar 3 binden fazla mağdurun Badran şirketi aleyhinde suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

Mağdurlar son olarak 10 Nisan'da Tahran Adliyesi önünde toplanarak Badran şirketi yöneticilerinin tutuklanmasını talep etmişti.

İran'da Merkez Bankası'nın onaylamadığı kripto para faaliyetleri yasa dışı sayılıyor.

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Kripto, Musevi, Futbol, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Futbol Federasyonunun Başkan Yardımcısı kripto para dolandırıcılığından tutuklandı - Son Dakika


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