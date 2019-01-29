Son Dakika Haberleri: İran: "Füze Çalışmalarına Menzil Artırmadan Devam Ediyoruz"

İran: "Füze Çalışmalarına Menzil Artırmadan Devam Ediyoruz"

1 saat önce

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, füze sistemlerinin menzilleri artırılmadan geliştirilmeye devam edileceğini açıkladı.

İran:
İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, füze sistemlerinin menzilleri artırılmadan geliştirilmeye devam edileceğini açıkladı.

İran, ABD'nin ve komşu ülkelerin baskılarına rağmen, füze sistemlerini geliştirmeye devam ediyor. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, füze sistemlerinin menzillerinin artırılmadan, sistemlerde kullanılan uydu teknolojisinin geliştirileceğini açıkladı. Füzelerin hassasiyetinin artırılması üzerine yoğunlaştıklarının altını çizen Şemhani, "İran, bilimsel ve faal olarak füzelerin menzilinin artırılması konusunda bir kısıtlaması yok. Ancak çalışmalarımız füzelerin hassasiyetlerinin artırılmalarının üzerinde yoğunlaşmış durumdadır, menzillerinin değil" ifadelerini kullandı.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Avrupa ve ABD'nin füze programıyla ilgili eleştiri ve uyarılarıyla ilgili, "Düşmanlar, İran'ın füze gücünün bertaraf edilmesi gerektiğini söylüyor, ancak füze kapasitemizin pazarlığa açık olmadığını defalarca söyledik" diye konuştu. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:59 Kaynak: İHA

Ali Şemhani, İran, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asya Kupasında İlk Finalist, İran'ı 3-0 ile Geçen Japonya Oldu İran Milli Takım Teknik Direktörü Carlos Queiroz, Görevinden Ayrıldı

Galatasaray, Emre Mor'un Kiralanması İçin Anlaşmak Üzere ABD'den Venezuela İçin Ortalığı Karıştıracak Karar: Paralar Guaido'ya Devredildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 12:12:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran: "Füze Çalışmalarına Menzil Artırmadan Devam Ediyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]