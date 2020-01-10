İran füze fırlattıktan sonra da Lufthansa, THY ve birçok firma Tahran'a uçmaya devam etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran füze fırlattıktan sonra da Lufthansa, THY ve birçok firma Tahran'a uçmaya devam etti - Son Dakika Dünya

İran füze fırlattıktan sonra da Lufthansa, THY ve birçok firma Tahran'a uçmaya devam etti

6 saat önce

ABD'nin uyarısına rağmen Lufthansa ve Türk Havayolları’nın da (THY) bulunduğu bazı havayollarının İran’ın Irak’taki Amerikan üslerine füze saldırısı başlatmasından ve Ukrayna uçağı düştükten sonra da Tahran’a ve Tahran’dan uçmaya devam ettiği ileri sürülüyor.

İran füze fırlattıktan sonra da Lufthansa, THY ve birçok firma Tahran'a uçmaya devam etti, System.String[]

ABD Federal Havacılık Dairesi'nin (FAA) İran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçak havalanmadan yaklaşık 2 saat önce Amerikan pilotlara ve havayollarına, artan risk sebebiyle İran üzerinde uçmayı yasaklayan acil uyarı gönderdiği ortaya çıktı. Ancak aralarında Lufthansa ve Türk Havayolları'nın da bulunduğu bazı havayollarının, İran'ın Irak'taki Amerikan üslerine füze saldırısı başlatmasından ve Ukrayna uçağının düşmesinden sonra da Tahran uçuşlarına devam ettiği ileri sürülüyor.


Amerikan haber ajansı AP'nin haberine göre çok sayıda havayolu ABD'nin pilot ve havayollarına seyahat uyarısından ve İran'ın füze saldırısından sonra Tahran'a uçmayı sürdürdüğü için sıkı bir incelemeyle karşı karşıya.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Tahran, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Irak Başbakanlığı, Beyaz Saray'dan ABD askerlerinin çekilmesini istedi
Kim Kardashian, iç çamaşırlı pozuyla hayranlarının yeni yılını kutladı Süleymani'nin kızı minbere silahla çıkarak ABD'yi tehdit etti İran'da düşen Ukrayna'ya ait yolcu uçağının kara kutusunun görüntüleri yayınlandı

Son Dakika Haberleri
17:06 Hedef sadece develer mi? Avustralya hükümetinin yabani hayvanlarla 'mücadelesi' - Son Dakika Haber
17:06 Irak, ABD'den askerlerini çekmesi için mekanizma oluşturmasını talep etti - Son Dakika Haber
17:06 Kanada: İran'da düşen Ukrayna uçağındaki 176 yolcu mumlarla anıldı - Son Dakika Haber
17:00 Meghan Markle ve Prens Harry'nin 'Kraliyet' kararı: Madame Tussauds müzesi Prens Harry ve Düşes... - Son Dakika Haber
16:59 Yozgat'ta bahis dolandırıcısı 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika Haber
16:28 Süleymani'nin kızı minbere silahla çıkarak ABD'yi tehdit etti - Son Dakika Haber
15:33 Canlı yayında Gökçek'i kızdıran sözler: Hande Hanım susturuyor musunuz? - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 17:11:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İran füze fırlattıktan sonra da Lufthansa, THY ve birçok firma Tahran'a uçmaya devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]