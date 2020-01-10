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İran füze fırlattıktan sonra da Lufthansa, THY ve birçok firma Tahran'a uçmaya devam etti
6 saat önce
ABD'nin uyarısına rağmen Lufthansa ve Türk Havayolları’nın da (THY) bulunduğu bazı havayollarının İran’ın Irak’taki Amerikan üslerine füze saldırısı başlatmasından ve Ukrayna uçağı düştükten sonra da Tahran’a ve Tahran’dan uçmaya devam ettiği ileri sürülüyor.
ABD Federal Havacılık Dairesi'nin (FAA) İran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçak havalanmadan yaklaşık 2 saat önce Amerikan pilotlara ve havayollarına, artan risk sebebiyle İran üzerinde uçmayı yasaklayan acil uyarı gönderdiği ortaya çıktı. Ancak aralarında Lufthansa ve Türk Havayolları'nın da bulunduğu bazı havayollarının, İran'ın Irak'taki Amerikan üslerine füze saldırısı başlatmasından ve Ukrayna uçağının düşmesinden sonra da Tahran uçuşlarına devam ettiği ileri sürülüyor.
Amerikan haber ajansı AP'nin haberine göre çok sayıda havayolu ABD'nin pilot ve havayollarına seyahat uyarısından ve İran'ın füze saldırısından sonra Tahran'a uçmayı sürdürdüğü için sıkı bir incelemeyle karşı karşıya.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:36
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