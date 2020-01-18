İran, füzeyle düşürülen yolcu uçağının kara kutusunu Ukrayna'ya gönderecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran, füzeyle düşürülen yolcu uçağının kara kutusunu Ukrayna'ya gönderecek - Son Dakika Dünya

İran, füzeyle düşürülen yolcu uçağının kara kutusunu Ukrayna'ya gönderecek

6 saat önce

İran, füzeyle düşürülen yolcu uçağının kara kutusunu Ukrayna'ya gönderecek

İran, füzeyle düşürülen yolcu uçağının kara kutusunu Ukrayna'ya gönderecek, System.String[]

İran, hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının kara kutusunu Ukrayna'nın talebi üzerine bu ülkeye gönderme kararı aldı.


İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza Ofisi Genel Müdürü Hasan Rızayifer, 8 Ocak'ta başkent Tahran'da füzeyle vurularak düşen yolcu uçağının kara kutusunun Ukrayna'ya gönderileceğini açıkladı.

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Ukrayna, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:29 
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