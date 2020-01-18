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İran, füzeyle düşürülen yolcu uçağının kara kutusunu Ukrayna'ya gönderecek
6 saat önce
İran, füzeyle düşürülen yolcu uçağının kara kutusunu Ukrayna'ya gönderecek
İran, hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının kara kutusunu Ukrayna'nın talebi üzerine bu ülkeye gönderme kararı aldı.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza Ofisi Genel Müdürü Hasan Rızayifer, 8 Ocak'ta başkent Tahran'da füzeyle vurularak düşen yolcu uçağının kara kutusunun Ukrayna'ya gönderileceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:29
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