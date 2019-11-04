Son Dakika Haberleri: İran gelişmiş 30 IR-6 santrifüjün tanıtımını yaptı
Son Dakika Dünya İran gelişmiş 30 IR-6 santrifüjün tanıtımını yaptı

İran gelişmiş 30 IR-6 santrifüjün tanıtımını yaptı

6 saat önce

İran, geliştirilmiş 30 IR-6 santrifüjden oluşan yeni santrifüj dizisinin tanıtımını yaptı.

İran gelişmiş 30 IR-6 santrifüjün tanıtımını yaptı, System.String[]

İran, geliştirilmiş 30 IR-6 santrifüjden oluşan yeni santrifüj dizisinin tanıtımını yaptı.


İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi pazartesi günü devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bugün, 30 IR-6 santrifüjün tanıtımına tanık oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ankara Ticaret Odası, Ali Ekber, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:57 
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