İran gelişmiş 30 IR-6 santrifüjün tanıtımını yaptı
6 saat önce
İran, geliştirilmiş 30 IR-6 santrifüjden oluşan yeni santrifüj dizisinin tanıtımını yaptı.
İran, geliştirilmiş 30 IR-6 santrifüjden oluşan yeni santrifüj dizisinin tanıtımını yaptı.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi pazartesi günü devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bugün, 30 IR-6 santrifüjün tanıtımına tanık oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:57
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